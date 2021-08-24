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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 109110111112 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Аккордбанк 3.5 5 54 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 11 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 6% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 14 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 37% 20 Всього голосів : 54 Додано: Сер 25 сер, 2021 07:49 klug написав: flysoulfly

Тарифи доступні на сайті для всіх і з ними краще ознайомлюватися ДО проведення операції, а не ПІСЛЯ.

У вашому випадку:

1.9. Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом (річних) 0,0001%



Що є приємним сюрпризом для такої банки. Тарифи доступні на сайті для всіх і з ними краще ознайомлюватися ДО проведення операції, а не ПІСЛЯ.У вашому випадку:Що є приємним сюрпризом для такої банки. ну то да,

просто ранее менеджер сказала ,что "та ничо не будет, это чисто внутрибанковская формальная заморочка" .



И, например, Зеленая А-банка в аналогичной ситуации - без Овера ну то да,просто ранее менеджер сказала ,что "та ничо не будет, это чисто внутрибанковская формальная заморочка" .И, например, Зеленая А-банка в аналогичной ситуации - без Овера flysoulfly Повідомлень: 269 З нами з: 13.01.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 сер, 2021 11:56 Re: Аккордбанк flysoulfly написав: И, например, Зеленая А-банка в аналогичной ситуации - без Овера И, например, Зеленая А-банка в аналогичной ситуации - без Овера

Ну, це для вас візуально. З високою ймовірністю там технічно теж десь глибоко зашитий відсоток у одну мільярдну сторічних, бо технічно банка надає вам кредит, а кредитувати під 0% у нас не можна. Так само усі банки прописують відсоток за кредиткою у пільговому періоді, а найбільш зашугані навіть можуть нарахувати копійку чи кілька.



З однієї десятитисячної відсотка річних багато не настрижеш, якщо ви там не транш МВФ прогнали через р2р, тому можна навіть сказати, що менеджерка мала рацію. Ну, це для вас візуально. З високою ймовірністю там технічно теж десь глибоко зашитий відсоток у одну мільярдну сторічних, бо технічно банка надає вам кредит, а кредитувати під 0% у нас не можна. Так само усі банки прописують відсоток за кредиткою у пільговому періоді, а найбільш зашугані навіть можуть нарахувати копійку чи кілька.З однієї десятитисячної відсотка річних багато не настрижеш, якщо ви там не транш МВФ прогнали через р2р, тому можна навіть сказати, що менеджерка мала рацію. klug Повідомлень: 6031 З нами з: 18.08.14 Подякував: 263 раз. Подякували: 793 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 сер, 2021 13:22 klug написав: flysoulfly написав: И, например, Зеленая А-банка в аналогичной ситуации - без Овера И, например, Зеленая А-банка в аналогичной ситуации - без Овера Ну, це для вас візуально. З високою ймовірністю там технічно теж десь глибоко зашитий відсоток у одну мільярдну сторічних, бо технічно банка надає вам кредит, а кредитувати під 0% у нас не можна. Так само усі банки прописують відсоток за кредиткою у пільговому періоді, а найбільш зашугані навіть можуть нарахувати копійку чи кілька.

З однієї десятитисячної відсотка річних багато не настрижеш, якщо ви там не транш МВФ прогнали через р2р

Ну, це для вас візуально. З високою ймовірністю там технічно теж десь глибоко зашитий відсоток у одну мільярдну сторічних, бо технічно банка надає вам кредит, а кредитувати під 0% у нас не можна. Так само усі банки прописують відсоток за кредиткою у пільговому періоді, а найбільш зашугані навіть можуть нарахувати копійку чи кілька.З однієї десятитисячної відсотка річних багато не настрижеш,р2р "Так нечестно - Ты знал" ©





А напомните , плиз, это если через их ИБ делать р2р между двумя чужими Найкращими картами , то комисс=1грн и всё ? "Так нечестно - Ты знал" ©А напомните , плиз, это если через их ИБ делать р2р между двумя чужими Найкращими картами , то комисс=1грн и всё ? flysoulfly Повідомлень: 269 З нами з: 13.01.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 109110111112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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