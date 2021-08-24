ну то да,
просто ранее менеджер сказала ,что "та ничо не будет, это чисто внутрибанковская формальная заморочка" .
И, например, Зеленая А-банка в аналогичной ситуации - без Овера
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 сер, 2021 07:49
ну то да,
просто ранее менеджер сказала ,что "та ничо не будет, это чисто внутрибанковская формальная заморочка" .
И, например, Зеленая А-банка в аналогичной ситуации - без Овера
Додано: Сер 25 сер, 2021 11:56
Re: Аккордбанк
Ну, це для вас візуально. З високою ймовірністю там технічно теж десь глибоко зашитий відсоток у одну мільярдну сторічних, бо технічно банка надає вам кредит, а кредитувати під 0% у нас не можна. Так само усі банки прописують відсоток за кредиткою у пільговому періоді, а найбільш зашугані навіть можуть нарахувати копійку чи кілька.
З однієї десятитисячної відсотка річних багато не настрижеш, якщо ви там не транш МВФ прогнали через р2р, тому можна навіть сказати, що менеджерка мала рацію.
Додано: Сер 25 сер, 2021 13:22
"Так нечестно - Ты знал" ©
А напомните , плиз, это если через их ИБ делать р2р между двумя чужими Найкращими картами , то комисс=1грн и всё ?
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