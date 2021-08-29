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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 07:49

  klug написав:flysoulfly
Тарифи доступні на сайті для всіх і з ними краще ознайомлюватися ДО проведення операції, а не ПІСЛЯ.
У вашому випадку:
1.9. Проценти за користування несанкціонованим овердрафтом (річних) 0,0001%

Що є приємним сюрпризом для такої банки.
ну то да,
просто ранее менеджер сказала ,что "та ничо не будет, это чисто внутрибанковская формальная заморочка" .

И, например, Зеленая А-банка в аналогичной ситуации - без Овера
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:56

Re: Аккордбанк

  flysoulfly написав:И, например, Зеленая А-банка в аналогичной ситуации - без Овера

Ну, це для вас візуально. З високою ймовірністю там технічно теж десь глибоко зашитий відсоток у одну мільярдну сторічних, бо технічно банка надає вам кредит, а кредитувати під 0% у нас не можна. Так само усі банки прописують відсоток за кредиткою у пільговому періоді, а найбільш зашугані навіть можуть нарахувати копійку чи кілька.

З однієї десятитисячної відсотка річних багато не настрижеш, якщо ви там не транш МВФ прогнали через р2р, тому можна навіть сказати, що менеджерка мала рацію.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:22

  klug написав:
  flysoulfly написав:И, например, Зеленая А-банка в аналогичной ситуации - без Овера
Ну, це для вас візуально. З високою ймовірністю там технічно теж десь глибоко зашитий відсоток у одну мільярдну сторічних, бо технічно банка надає вам кредит, а кредитувати під 0% у нас не можна. Так само усі банки прописують відсоток за кредиткою у пільговому періоді, а найбільш зашугані навіть можуть нарахувати копійку чи кілька.
З однієї десятитисячної відсотка річних багато не настрижеш, якщо ви там не транш МВФ прогнали через р2р
"Так нечестно - Ты знал" © :)


А напомните , плиз, это если через их ИБ делать р2р между двумя чужими Найкращими картами , то комисс=1грн и всё ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:32

У новому сезоні користувачів Найкращої картки очікують наступні категорії кешбеку:

Аптеки - 2%;
Краса - 3%;
Залізничні квитки - 5%;
Duty Free - 7%;
Книги та канцелярія - 20%.

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... 87f0deb35/

У мене склероз чи раніше не було кушмишу 1% на будь-які операції не у категоріях?
Кешбек нараховується за кожну операцію покупки карткою (до 20% в обраних категоріях з підвищеним кешбеком, 1% на решту операцій, як за власні, так і за кредитні кошти.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:44

  klug написав:
У новому сезоні користувачів Найкращої картки очікують наступні категорії кешбеку:

Аптеки - 2%;
Краса - 3%;
Залізничні квитки - 5%;
Duty Free - 7%;
Книги та канцелярія - 20%.

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... 87f0deb35/

У мене склероз чи раніше не було кушмишу 1% на будь-які операції не у категоріях?
Кешбек нараховується за кожну операцію покупки карткою (до 20% в обраних категоріях з підвищеним кешбеком, 1% на решту операцій, як за власні, так і за кредитні кошти.

1% був і раніше
velvet
 
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