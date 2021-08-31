flysoulfly написав:И, например, Зеленая А-банка в аналогичной ситуации - без Овера
Ну, це для вас візуально. З високою ймовірністю там технічно теж десь глибоко зашитий відсоток у одну мільярдну сторічних, бо технічно банка надає вам кредит, а кредитувати під 0% у нас не можна. Так само усі банки прописують відсоток за кредиткою у пільговому періоді, а найбільш зашугані навіть можуть нарахувати копійку чи кілька.
З однієї десятитисячної відсотка річних багато не настрижеш, якщо ви там не транш МВФ прогнали через р2р, тому можна навіть сказати, що менеджерка мала рацію.
flysoulfly написав:И, например, Зеленая А-банка в аналогичной ситуации - без Овера
Ну, це для вас візуально. З високою ймовірністю там технічно теж десь глибоко зашитий відсоток у одну мільярдну сторічних, бо технічно банка надає вам кредит, а кредитувати під 0% у нас не можна. Так само усі банки прописують відсоток за кредиткою у пільговому періоді, а найбільш зашугані навіть можуть нарахувати копійку чи кілька. З однієї десятитисячної відсотка річних багато не настрижеш, якщо ви там не транш МВФ прогнали через р2р
klug написав:Усім нагадую, що сьогодні прекрасний день відключити СМС-інформування на Найкращій.
Дякую. А де та як воно робиться? Бо в додатку я щось такого не знайшов...
Відповім сам собі )) Відключається через КЦ та відділення, стосується рахунку, тому кожну картку (якщо є додаткові) відключати не має потреби, достатньо відключити СМС від рахунку. 3DS само собою має лишитися працеспроможним.