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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 12:10
ricardo написав: lamal написав: klug написав:
Усім нагадую, що сьогодні прекрасний день відключити СМС-інформування на Найкращій.
а хіба воно не безкоштовне ?
10 грн з сьогоднішнього числа.
Сам щойно побачив.
дякую )) теж знайшов
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:49
Остаток под 5%?
10% нету ?
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