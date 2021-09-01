дякую )) теж знайшов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 12:10
Додано: Сер 01 вер, 2021 21:01
Re: Аккордбанк
відключити , той ще квест
дзвоню - кажу відключіть і кажу останні 4 цифри - не годиться
кажу повний номер , потім ФІО , потім кодове слово - все?
НІ, давайте ще паспортні дані - все?
НІ ще адресу проживання .ух....
Отак Аккорд ціпляечься за свої кровно зароблені непосильним трудом.
PS як в арміі , головне не замітати, головне щоб ти задовбався.
Додано: Чет 02 вер, 2021 07:26
перестраховуються ))
Додано: Чет 02 вер, 2021 21:34
Re: Аккордбанк
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