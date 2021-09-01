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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:10

  ricardo написав:
  lamal написав:
  klug написав:Усім нагадую, що сьогодні прекрасний день відключити СМС-інформування на Найкращій.

а хіба воно не безкоштовне ?

10 грн з сьогоднішнього числа.
Сам щойно побачив.

дякую )) теж знайшов
lamal
 
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:49

Остаток под 5%?

10% нету ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:01

Re: Аккордбанк

  lamal написав:дякую )) теж знайшов

відключити , той ще квест
дзвоню - кажу відключіть і кажу останні 4 цифри - не годиться
кажу повний номер , потім ФІО , потім кодове слово - все?
НІ, давайте ще паспортні дані - все?
НІ ще адресу проживання .ух....
Отак Аккорд ціпляечься за свої кровно зароблені непосильним трудом.

PS як в арміі , головне не замітати, головне щоб ти задовбався.
Goodman
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Повідомлень: 4661
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Подякував: 709 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 07:26

  Goodman написав:
  lamal написав:дякую )) теж знайшов

відключити , той ще квест
дзвоню - кажу відключіть і кажу останні 4 цифри - не годиться
кажу повний номер , потім ФІО , потім кодове слово - все?
НІ, давайте ще паспортні дані - все?
НІ ще адресу проживання .ух....
Отак Аккорд ціпляечься за свої кровно зароблені непосильним трудом.

PS як в арміі , головне не замітати, головне щоб ти задовбався.

перестраховуються ))
lamal
 
Повідомлень: 59
З нами з: 11.03.21
Подякував: 49 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:34

Re: Аккордбанк

  lamal написав:перестраховуються ))

розрахунок на те, щоб передумав кліент.
Goodman
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Повідомлень: 4661
З нами з: 23.11.14
Подякував: 709 раз.
Подякували: 497 раз.
 
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