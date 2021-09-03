RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:10

  ricardo написав:
  lamal написав:
  klug написав:Усім нагадую, що сьогодні прекрасний день відключити СМС-інформування на Найкращій.

а хіба воно не безкоштовне ?

10 грн з сьогоднішнього числа.
Сам щойно побачив.

дякую )) теж знайшов
lamal
 
Повідомлень: 59
З нами з: 11.03.21
Подякував: 49 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:49

Остаток под 5%?

10% нету ?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4211
З нами з: 22.12.16
Подякував: 338 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:01

Re: Аккордбанк

  lamal написав:дякую )) теж знайшов

відключити , той ще квест
дзвоню - кажу відключіть і кажу останні 4 цифри - не годиться
кажу повний номер , потім ФІО , потім кодове слово - все?
НІ, давайте ще паспортні дані - все?
НІ ще адресу проживання .ух....
Отак Аккорд ціпляечься за свої кровно зароблені непосильним трудом.

PS як в арміі , головне не замітати, головне щоб ти задовбався.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4663
З нами з: 23.11.14
Подякував: 709 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 07:26

  Goodman написав:
  lamal написав:дякую )) теж знайшов

відключити , той ще квест
дзвоню - кажу відключіть і кажу останні 4 цифри - не годиться
кажу повний номер , потім ФІО , потім кодове слово - все?
НІ, давайте ще паспортні дані - все?
НІ ще адресу проживання .ух....
Отак Аккорд ціпляечься за свої кровно зароблені непосильним трудом.

PS як в арміі , головне не замітати, головне щоб ти задовбався.

перестраховуються ))
lamal
 
Повідомлень: 59
З нами з: 11.03.21
Подякував: 49 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 21:34

Re: Аккордбанк

  lamal написав:перестраховуються ))

розрахунок на те, щоб передумав кліент.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4663
З нами з: 23.11.14
Подякував: 709 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:06

Напомните, плиз:
с др. банка СЭП на Найкращу без комисса заходит? без"покращень"?
flysoulfly
 
Повідомлень: 280
З нами з: 13.01.09
Подякував: 122 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:40

  flysoulfly написав:Напомните, плиз:
с др. банка СЭП на Найкращу без комисса заходит? без"покращень"?

Що СЕП, що п2п - безкоштовно.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 348
З нами з: 02.09.19
Подякував: 124 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:32

Re: Аккордбанк

  1finanсier написав:Що СЕП, що п2п - безкоштовно.

На ФБ уже реклама йде - в деяких терміналах поповнення без комисса.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4663
З нами з: 23.11.14
Подякував: 709 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 23:11

  Goodman написав:
  1finanсier написав:Що СЕП, що п2п - безкоштовно.

На ФБ уже реклама йде - в деяких терміналах поповнення без комисса.

В каких?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12654
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 00:03

Re: Аккордбанк

В easy pay
Housane
1
 
Повідомлень: 46
З нами з: 02.03.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 110111112113
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1130)
04.09.2021 01:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.