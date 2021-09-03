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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 вер, 2021 06:06
Housane написав:
В easy pay
Наличными в терминале карту без комиссии?
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sens
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Додано: Суб 04 вер, 2021 07:03
https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... b6c04434e/
sens написав: Housane написав:
В easy pay
Наличными в терминале карту без комиссии?
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IDAN
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