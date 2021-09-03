Наличными в терминале карту без комиссии?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:03
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:57
Дуже дякую, тільки-но прочитав, подзвонив і відключив.
Подивився залишок, наче ще не знімали 10 грн з мене.
Цікаво, а за перші три дні знімуть? СМСок за цей час не було, так як руху коштів не було по картці.
І ще питання? Хтось писав, що начебто зменшать відсоток на залишок з 6 до 5%, але я на сайті бачу, що досі пише 6%. Чи може це з якоїсь дати буде?
Дякую за відповіді!
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