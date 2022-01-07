ingtrans написав:В некоторых (если не сказать у многих) банков даже оплата на Wizzair будет идти по-другому: на момент оплаты заблокируют сумму с двойной конвертацией с учетом курсов на текущий момент времени (а некоторые блокируют еще и с запасом), а потом на момент проводки дня через 2-3 выполняется перерасчет уже с учетом курсов уже на этот новый момент времени.
Згодна, так дійсно робить більшість банків, блокується по одному курсу (+як вияснили в Акорді наприклад з тим самим запасом), а списується з рахунку по іншому на день "проводки". На своєму досвіді тільки Моно опрацював операцію без змін, наприклад коли розраховувалась в Польші, але при цьому курс був вищий ніж в інших банках суттєво.
rollo Зателефонуйте на ГЛ - Вам все детально зможуть пояснити виходячи з Вашої ситуації по картці, я просто завжди в пільговому - то тільки телефоную дізнаюсь яку суму треба внести до кінця місяця або ж дивлюсь в додатку. Взагалі до кінця місяця потрібно або всю суму що витратив в минулому місяці щоб не платити % або ж мінімальну суму що приходить в смс.
svetlanaL написав:rollo Зателефонуйте на ГЛ - Вам все детально зможуть пояснити виходячи з Вашої ситуації по картці, я просто завжди в пільговому - то тільки телефоную дізнаюсь яку суму треба внести до кінця місяця або ж дивлюсь в додатку. Взагалі до кінця місяця потрібно або всю суму що витратив в минулому місяці щоб не платити % або ж мінімальну суму що приходить в смс.
Питання було не про це. До якого строку та яким чином:п2п, або СЕП.
svetlanaL написав:rollo Зателефонуйте на ГЛ - Вам все детально зможуть пояснити виходячи з Вашої ситуації по картці, я просто завжди в пільговому - то тільки телефоную дізнаюсь яку суму треба внести до кінця місяця або ж дивлюсь в додатку. Взагалі до кінця місяця потрібно або всю суму що витратив в минулому місяці щоб не платити % або ж мінімальну суму що приходить в смс.
Питання було не про це. До якого строку та яким чином:п2п, або СЕП.
я всегда СЭП гашу, но не на грани, вообще по опыту приходит если в 17 отправить то в тот же день
день гашения в приложении написан, вроде последний рабочий месяца
Кто знает по каким числам здесь выплачивают проценты? В отделении уверяли, что каждого первого числа, на горячей линии сказали что в следующем месяце на следующий день после открытия вклада. Кому верить?
бульбик написав:на горячей линии сказали что в следующем месяце на следующий день после открытия вклада. Кому верить?
вот этому и, кажется, день рабочий
- вірно, у кожного своя дата виплати відсотків, якщо відкрити вклад наприклад 3го числа, то виплата наступного місяця 4го числа, якщо 4е буде вихідний то знімати в інтернет банкінгу можна і у вихідний, а у відідленні виплата авжеж тільки в робочий день