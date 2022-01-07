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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 57
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
21
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:32

  anikola13 написав:Аккорд теперь проводит по счету р2р с карты день в день. У всех так?

А де вы такое увидели?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:28

  anikola13 написав:Аккорд теперь проводит по счету р2р с карты день в день. У всех так?

Ні.
ricardo
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  #<1 ... 119120121122
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