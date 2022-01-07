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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 14:32
anikola13 написав:
Аккорд теперь проводит по счету р2р с карты день в день. У всех так?
А де вы такое увидели?
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Додано: Суб 08 січ, 2022 15:28
anikola13 написав:
Аккорд теперь проводит по счету р2р с карты день в день. У всех так?
Ні.
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