А де вы такое увидели?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 14:32
Додано: Суб 08 січ, 2022 15:28
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:44
Додано: Суб 08 січ, 2022 17:15
та лаана, в апликухе Каповаи до сих пор пдф-выписку по аналогии с Тасей не прикрутили
А то, шо там намалёвано -- то список операций без указания нормальной даты проводки по счету.
За Выпиской нуна в отд-е идти.
Додано: Суб 08 січ, 2022 17:19
Amethyst
Замечено с 30.12.21г.
Время проведения от минуты до пару часов. Ранее такого не было.
Посмотрите...
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:57
Додано: Вів 11 січ, 2022 12:46
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