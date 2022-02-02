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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 57
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
21
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 09:28

  Melanor1 написав:Goodman Можна простіше. За день до закінчення перших нових грошей завести і відкрити другі нові гроші, перші після закінчення вивести/забрати

Объясните пожалуйста не очень понятно, открыть 2й депозит до окончания первого без наличия денег на счете? И каким образом после можно вывести с первого? Спасибо
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 09:34

  Goodman написав:
  cohan написав:опа-опа!

а яка там умова "повернення" на ті нові гроші?
колись розміщав, потім виводив і писало, що требо положити суму виведеного на простий депозит і тілько тоді...... дасть доступ до нових грошей .

С банком дела не имел,подскажите пжст,какие-то подводные камни с депо есть?
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:36

по ходу перейменували депозит "Нові Гроші" на "Найкращий відсоток" ?

не знайшов ніяких умов чи лімітів по сумі

https://accordbank.com.ua/retail/deposits/novi-hroshi/

12% на пів року

Поповнення Не передбачено
Часткове зняття Не передбачено
Автопролонгація Не передбачено

PS а ні, є обмеження!
1) це акційний депозит - діє до кінця лютого
2) решту обмежень в зносці №3 тут

https://accordbank.com.ua/docs/retail/s ... _rates.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:46

Re: Аккордбанк

Лучшее предложение на рынке!
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:53

  бульбик написав:Лучшее предложение на рынке!

на моменті є кращі, наприклад РВС чи Прокредит
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:08

  greenozon написав:
  бульбик написав:Лучшее предложение на рынке!

на моменті є кращі, наприклад РВС чи Прокредит


или 11,50 ОВГЗ
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:44

  greenozon написав:
  бульбик написав:Лучшее предложение на рынке!

на моменті є кращі, наприклад РВС чи Прокредит

В Прокредит ежемесячная комиссия съедает всю привлекательность - так что точно нет.
РВС - 6 месяцев 10.3%, что здесь интересного?
бульбик
 
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