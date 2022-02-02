|
|
|
Аккордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 09:28
Melanor1 написав:Goodman
Можна простіше. За день до закінчення перших нових грошей завести і відкрити другі нові гроші, перші після закінчення вивести/забрати
Объясните пожалуйста не очень понятно, открыть 2й депозит до окончания первого без наличия денег на счете? И каким образом после можно вывести с первого? Спасибо
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10673
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1853 раз.
- Подякували: 2665 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 лют, 2022 09:34
Goodman написав: cohan написав:
опа-опа!
а яка там умова "повернення" на ті нові гроші?
колись розміщав, потім виводив і писало, що требо положити суму виведеного на простий депозит і тілько тоді...... дасть доступ до нових грошей .
С банком дела не имел,подскажите пжст,какие-то подводные камни с депо есть?
-
THB
-
-
- Повідомлень: 763
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 лют, 2022 10:36
по ходу перейменували депозит "Нові Гроші" на "Найкращий відсоток" ?
не знайшов ніяких умов чи лімітів по суміhttps://accordbank.com.ua/retail/deposits/novi-hroshi/
12% на пів року
Поповнення Не передбачено
Часткове зняття Не передбачено
Автопролонгація Не передбачено
PS а ні, є обмеження!
1) це акційний депозит - діє до кінця лютого
2) решту обмежень в зносці №3 тутhttps://accordbank.com.ua/docs/retail/s ... _rates.pdf
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12499
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 1069 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 03 лют, 2022 10:46
Лучшее предложение на рынке!
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 731
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 лют, 2022 10:53
бульбик написав:
Лучшее предложение на рынке!
на моменті є кращі, наприклад РВС чи Прокредит
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12499
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 1069 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 03 лют, 2022 11:08
greenozon написав: бульбик написав:
Лучшее предложение на рынке!
на моменті є кращі, наприклад РВС чи Прокредит
или 11,50 ОВГЗ
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3680
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 лют, 2022 11:44
greenozon написав: бульбик написав:
Лучшее предложение на рынке!
на моменті є кращі, наприклад РВС чи Прокредит
В Прокредит ежемесячная комиссия съедает всю привлекательность - так что точно нет.
РВС - 6 месяцев 10.3%, что здесь интересного?
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 731
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|