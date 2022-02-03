зростаючий это пустая замануха
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 16:50
Додано: Чет 03 лют, 2022 17:09
Додано: Чет 03 лют, 2022 17:12
Додано: Чет 03 лют, 2022 21:09
уже виехала новость на ФБ
Родили на ФБ рекламу и условия.
Предложение ограниченное, "Нові Гроші" вони похоронили і правильно. - три місяці телятко поссало і перекидається до іншої мамки, репутаційні втрати.
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