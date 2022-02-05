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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 16:50
lamal написав:
посмотрите еще "зростаючий прибуток" 18прц на 6мес
зростаючий это пустая замануха
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flysoulfly
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Додано: Чет 03 лют, 2022 17:09
flysoulfly написав: lamal написав:
посмотрите еще "зростаючий прибуток" 18прц на 6мес
зростаючий это пустая замануха
в каком смысле ?
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lamal
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Додано: Чет 03 лют, 2022 17:12
lamal написав: flysoulfly написав: lamal написав:
посмотрите еще "зростаючий прибуток" 18прц на 6мес
зростаючий это пустая замануха
в каком смысле ?
Вочевидь низькою середньої чи то ефективною ставкою.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 21:09
Родили на ФБ рекламу и условия.
Предложение ограниченное, "Нові Гроші" вони похоронили і правильно. - три місяці телятко поссало і перекидається до іншої мамки, репутаційні втрати.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 21:42
Melanor1 примерно понял спасибо
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:58
В приложении/ИБ как-то можно посмотреть IBAN карты? Облазил и не нашел. Конкретно интересует Найкраща.
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ingtrans
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Додано: Нед 06 лют, 2022 16:05
ingtrans написав:
В приложении/ИБ как-то можно посмотреть IBAN карты? Облазил и не нашел. Конкретно интересует Найкраща.
Нее. Это ж Каповаи, они не умеют
По запросу на 0800 присылают на мыло, в пдф
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Amethyst
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Додано: Нед 06 лют, 2022 16:07
ingtrans написав:
В приложении/ИБ как-то можно посмотреть IBAN карты? Облазил и не нашел. Конкретно интересует Найкраща.
хехе
никак
ставите мыло в акк и звоните - скинут мылом реквизиты
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cohan
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Додано: Нед 06 лют, 2022 16:07
Amethyst написав: ingtrans написав:
В приложении/ИБ как-то можно посмотреть IBAN карты? Облазил и не нашел. Конкретно интересует Найкраща.
Нее. Это ж Каповаи, они не умеют
По запросу на 0800 присылают на мыло, в пдф
ага, еще и в нередактируемом PDF
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cohan
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Додано: Нед 06 лют, 2022 16:18
cohan написав: Amethyst написав: ingtrans написав:
В приложении/ИБ как-то можно посмотреть IBAN карты? Облазил и не нашел. Конкретно интересует Найкраща.
Нее. Это ж Каповаи, они не умеют
По запросу на 0800 присылают на мыло, в пдф
ага, еще и в нередактируемом PDF
даа, там реально картинка вставлена, лучше б с голоса продиктовали
Но Ворд ОЦРит картинку, чуток коряво
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Amethyst
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