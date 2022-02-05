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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 57
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
21
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 16:50

  lamal написав:посмотрите еще "зростаючий прибуток" 18прц на 6мес
зростаючий это пустая замануха
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 17:09

  flysoulfly написав:
  lamal написав:посмотрите еще "зростаючий прибуток" 18прц на 6мес
зростаючий это пустая замануха
в каком смысле ?
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 17:12

  lamal написав:
  flysoulfly написав:
  lamal написав:посмотрите еще "зростаючий прибуток" 18прц на 6мес
зростаючий это пустая замануха
в каком смысле ?

Вочевидь низькою середньої чи то ефективною ставкою.
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:09

уже виехала новость на ФБ

Родили на ФБ рекламу и условия.
Предложение ограниченное, "Нові Гроші" вони похоронили і правильно. - три місяці телятко поссало і перекидається до іншої мамки, репутаційні втрати. :mrgreen:
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:42

Melanor1 примерно понял спасибо
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:58

Re: Аккордбанк

В приложении/ИБ как-то можно посмотреть IBAN карты? Облазил и не нашел. Конкретно интересует Найкраща.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:05

  ingtrans написав:В приложении/ИБ как-то можно посмотреть IBAN карты? Облазил и не нашел. Конкретно интересует Найкраща.

Нее. Это ж Каповаи, они не умеют :mrgreen:
По запросу на 0800 присылают на мыло, в пдф
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:07

  ingtrans написав:В приложении/ИБ как-то можно посмотреть IBAN карты? Облазил и не нашел. Конкретно интересует Найкраща.


хехе
никак
ставите мыло в акк и звоните - скинут мылом реквизиты
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:07

  Amethyst написав:
  ingtrans написав:В приложении/ИБ как-то можно посмотреть IBAN карты? Облазил и не нашел. Конкретно интересует Найкраща.

Нее. Это ж Каповаи, они не умеют :mrgreen:
По запросу на 0800 присылают на мыло, в пдф


ага, еще и в нередактируемом PDF
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:18

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  ingtrans написав:В приложении/ИБ как-то можно посмотреть IBAN карты? Облазил и не нашел. Конкретно интересует Найкраща.

Нее. Это ж Каповаи, они не умеют :mrgreen:
По запросу на 0800 присылают на мыло, в пдф


ага, еще и в нередактируемом PDF

даа, там реально картинка вставлена, лучше б с голоса продиктовали
Но Ворд ОЦРит картинку, чуток коряво :)
Amethyst
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