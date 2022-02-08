RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 123124125126

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 57
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
21
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:24

Якщо видно операції в історії, то у мене у кожному рядку iban показує, а от поки їх немає...
klug
 
Повідомлень: 6610
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:35

  klug написав:Якщо видно операції в історії, то у мене у кожному рядку iban показує, а от поки їх немає...

Операции есть, все p2p, ни по одной нет IBAN.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 31.07.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:55

  klug написав:Якщо видно операції в історії, то у мене у кожному рядку iban показує, а от поки їх немає...

Каповаи показывают операции по щоту и по карте.
По карте ИБАН не показывается, ток по щоту.
Например, размещение депозита -- эт операция по щоту.
А р2р - эт по карте.
Т.е. перегоните гроши по р2р и разместите депо и тада вы таки увидете ИБАН щота карты.

А если я сначала хочу таки загнать 200К на щот?.. То ловите картинку мылом и ОЦРте её или шевеля губами дрожащими руцями выписывайте циферки на ладошку, а потом тыцяйте их на клаве и вносите в платежку в ИБ :mrgreen:

Кстати, Назначение платежа мона писать типа: переказ власних коштів без пдв... Отууу лабуду, шо они в ПДФ-ке намалевали мона смело похе-ь
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 05.05.21
Подякував: 115 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:50

Re: Аккордбанк

По карте Депозитка, которая сейчас отображается в тарифе Найкраща, не дало снять тело и проценты под ноль в кассе. Через экономиста снял все - говорит, что комиссия, так и не понял блокируется или будет, если сразу в кассу.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1269
З нами з: 04.09.10
Подякував: 134 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:54

  Інкогніто написав:По карте Депозитка, которая сейчас отображается в тарифе Найкраща, не дало снять тело и проценты под ноль в кассе. Через экономиста снял все - говорит, что комиссия, так и не понял блокируется или будет, если сразу в кассу.
Меня предупредили, что будет комиссия, поэтому я перебросил на текущий счёт и с него сразу снял без комиссий и блокировок.
AlexSV
 
Повідомлень: 1305
З нами з: 11.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 123124125126
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2736)
09.02.2022 16:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.