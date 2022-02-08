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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:24
Якщо видно операції в історії, то у мене у кожному рядку iban показує, а от поки їх немає...
Додано: Нед 06 лют, 2022 18:35
Додано: Нед 06 лют, 2022 19:55
Каповаи показывают операции по щоту и по карте.
По карте ИБАН не показывается, ток по щоту.
Например, размещение депозита -- эт операция по щоту.
А р2р - эт по карте.
Т.е. перегоните гроши по р2р и разместите депо и тада вы таки увидете ИБАН щота карты.
А если я сначала хочу таки загнать 200К на щот?.. То ловите картинку мылом и ОЦРте её или шевеля губами дрожащими руцями выписывайте циферки на ладошку, а потом тыцяйте их на клаве и вносите в платежку в ИБ
Кстати, Назначение платежа мона писать типа: переказ власних коштів без пдв... Отууу лабуду, шо они в ПДФ-ке намалевали мона смело похе-ь
Додано: Сер 09 лют, 2022 11:50
Re: Аккордбанк
По карте Депозитка, которая сейчас отображается в тарифе Найкраща, не дало снять тело и проценты под ноль в кассе. Через экономиста снял все - говорит, что комиссия, так и не понял блокируется или будет, если сразу в кассу.
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:54
Меня предупредили, что будет комиссия, поэтому я перебросил на текущий счёт и с него сразу снял без комиссий и блокировок.
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