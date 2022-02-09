RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 124125126127>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 57
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
21
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:24

Якщо видно операції в історії, то у мене у кожному рядку iban показує, а от поки їх немає...
klug
 
Повідомлень: 6614
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:35

  klug написав:Якщо видно операції в історії, то у мене у кожному рядку iban показує, а от поки їх немає...

Операции есть, все p2p, ни по одной нет IBAN.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3431
З нами з: 31.07.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:55

  klug написав:Якщо видно операції в історії, то у мене у кожному рядку iban показує, а от поки їх немає...

Каповаи показывают операции по щоту и по карте.
По карте ИБАН не показывается, ток по щоту.
Например, размещение депозита -- эт операция по щоту.
А р2р - эт по карте.
Т.е. перегоните гроши по р2р и разместите депо и тада вы таки увидете ИБАН щота карты.

А если я сначала хочу таки загнать 200К на щот?.. То ловите картинку мылом и ОЦРте её или шевеля губами дрожащими руцями выписывайте циферки на ладошку, а потом тыцяйте их на клаве и вносите в платежку в ИБ :mrgreen:

Кстати, Назначение платежа мона писать типа: переказ власних коштів без пдв... Отууу лабуду, шо они в ПДФ-ке намалевали мона смело похе-ь
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 05.05.21
Подякував: 116 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:50

Re: Аккордбанк

По карте Депозитка, которая сейчас отображается в тарифе Найкраща, не дало снять тело и проценты под ноль в кассе. Через экономиста снял все - говорит, что комиссия, так и не понял блокируется или будет, если сразу в кассу.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1269
З нами з: 04.09.10
Подякував: 134 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:54

  Інкогніто написав:По карте Депозитка, которая сейчас отображается в тарифе Найкраща, не дало снять тело и проценты под ноль в кассе. Через экономиста снял все - говорит, что комиссия, так и не понял блокируется или будет, если сразу в кассу.
Меня предупредили, что будет комиссия, поэтому я перебросил на текущий счёт и с него сразу снял без комиссий и блокировок.
AlexSV
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 11.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:35

А как стать депоклиентом?
Тащить гроши налом или оформить карты и гроши завести через них?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2555
З нами з: 31.03.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:09

  Інкогніто написав:По карте Депозитка, которая сейчас отображается в тарифе Найкраща, не дало снять тело и проценты под ноль в кассе. Через экономиста снял все - говорит, что комиссия, так и не понял блокируется или будет, если сразу в кассу.

Відповідь знайшлася у абсолютно несподіваному місці - тарифах картки:
При здійсненні операції одержання цільових коштів шляхом зняття готівки з використанням картки, сума комісії буде заблокована та повернута на КР протягом 3-х робочих днів

  AlexSV написав:Меня предупредили, что будет комиссия, поэтому я перебросил на текущий счёт и с него сразу снял без комиссий и блокировок.

А з поточного Вам як вдалося зняти без комісії? Згідно тарифів, щоб так зробити, депо мав прямо на нього і впасти (п.2.5.) чи ви його вказали як рахунок для виплати?
klug
 
Повідомлень: 6614
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:01

  klug написав:
  Інкогніто написав:По карте Депозитка, которая сейчас отображается в тарифе Найкраща, не дало снять тело и проценты под ноль в кассе. Через экономиста снял все - говорит, что комиссия, так и не понял блокируется или будет, если сразу в кассу.

Відповідь знайшлася у абсолютно несподіваному місці - тарифах картки:
При здійсненні операції одержання цільових коштів шляхом зняття готівки з використанням картки, сума комісії буде заблокована та повернута на КР протягом 3-х робочих днів

  AlexSV написав:Меня предупредили, что будет комиссия, поэтому я перебросил на текущий счёт и с него сразу снял без комиссий и блокировок.

А з поточного Вам як вдалося зняти без комісії? Згідно тарифів, щоб так зробити, депо мав прямо на нього і впасти (п.2.5.) чи ви його вказали як рахунок для виплати?

Просто через ИБ перевел с карточного счёта на текущий, комиссию не взяло и сразу специалист сделал расходный ордер на выплату через кассу (также без комиссии)…
AlexSV
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 11.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:16

AlexSV
Непорядок.
klug
 
Повідомлень: 6614
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:37

  klug написав:AlexSV
Непорядок.

Согласен, сложно…Раньше с депозиткой было быстрее и удобнее….
AlexSV
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 11.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 124125126127>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, sergia, solomia і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.