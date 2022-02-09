klug написав:Якщо видно операції в історії, то у мене у кожному рядку iban показує, а от поки їх немає...
Каповаи показывают операции по щоту и по карте. По карте ИБАН не показывается, ток по щоту. Например, размещение депозита -- эт операция по щоту. А р2р - эт по карте. Т.е. перегоните гроши по р2р и разместите депо и тада вы таки увидете ИБАН щота карты.
А если я сначала хочу таки загнать 200К на щот?.. То ловите картинку мылом и ОЦРте её или шевеля губами дрожащими руцями выписывайте циферки на ладошку, а потом тыцяйте их на клаве и вносите в платежку в ИБ
Кстати, Назначение платежа мона писать типа: переказ власних коштів без пдв... Отууу лабуду, шо они в ПДФ-ке намалевали мона смело похе-ь
По карте Депозитка, которая сейчас отображается в тарифе Найкраща, не дало снять тело и проценты под ноль в кассе. Через экономиста снял все - говорит, что комиссия, так и не понял блокируется или будет, если сразу в кассу.
Інкогніто написав:По карте Депозитка, которая сейчас отображается в тарифе Найкраща, не дало снять тело и проценты под ноль в кассе. Через экономиста снял все - говорит, что комиссия, так и не понял блокируется или будет, если сразу в кассу.
Меня предупредили, что будет комиссия, поэтому я перебросил на текущий счёт и с него сразу снял без комиссий и блокировок.
Інкогніто написав:По карте Депозитка, которая сейчас отображается в тарифе Найкраща, не дало снять тело и проценты под ноль в кассе. Через экономиста снял все - говорит, что комиссия, так и не понял блокируется или будет, если сразу в кассу.
Відповідь знайшлася у абсолютно несподіваному місці - тарифах картки:
При здійсненні операції одержання цільових коштів шляхом зняття готівки з використанням картки, сума комісії буде заблокована та повернута на КР протягом 3-х робочих днів
AlexSV написав:Меня предупредили, что будет комиссия, поэтому я перебросил на текущий счёт и с него сразу снял без комиссий и блокировок.
А з поточного Вам як вдалося зняти без комісії? Згідно тарифів, щоб так зробити, депо мав прямо на нього і впасти (п.2.5.) чи ви його вказали як рахунок для виплати?
Інкогніто написав:По карте Депозитка, которая сейчас отображается в тарифе Найкраща, не дало снять тело и проценты под ноль в кассе. Через экономиста снял все - говорит, что комиссия, так и не понял блокируется или будет, если сразу в кассу.
Відповідь знайшлася у абсолютно несподіваному місці - тарифах картки:
При здійсненні операції одержання цільових коштів шляхом зняття готівки з використанням картки, сума комісії буде заблокована та повернута на КР протягом 3-х робочих днів
AlexSV написав:Меня предупредили, что будет комиссия, поэтому я перебросил на текущий счёт и с него сразу снял без комиссий и блокировок.
А з поточного Вам як вдалося зняти без комісії? Згідно тарифів, щоб так зробити, депо мав прямо на нього і впасти (п.2.5.) чи ви його вказали як рахунок для виплати?
Просто через ИБ перевел с карточного счёта на текущий, комиссию не взяло и сразу специалист сделал расходный ордер на выплату через кассу (также без комиссии)…