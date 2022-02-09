да
или да,
причем, не знаю как сейчас, но раньше за открытие онлайн больше % давали.
! В онлайне нет только Пенсионного депо !
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лют, 2022 22:49
Додано: Чет 10 лют, 2022 14:15
Re: Аккордбанк
Номер счёта онлайн депозитов удалось только в отделении получить - печатают Виписка по особовому рахунку, в ней номер договора не нашел
Додано: Чет 10 лют, 2022 14:30
Картки->Детальніше->Останні операції->"Перерахування коштів на депозитний рахунок..." Відкриваю цю операцію і розділі "Одержувач" бачу 2630 на який пішли гроші.
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