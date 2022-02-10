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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лют, 2022 22:49
novichok написав:
А как стать депоклиентом?
Тащить гроши налом
или оформить карты и гроши завести через них?
да
или да,
причем, не знаю как сейчас, но раньше за открытие онлайн больше % давали.
! В онлайне нет только Пенсионного депо !
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:15
Номер счёта онлайн депозитов удалось только в отделении получить - печатают Виписка по особовому рахунку, в ней номер договора не нашел
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Інкогніто
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:30
Інкогніто написав:
Номер счёта онлайн депозитов удалось только в отделении получить - печатают Виписка по особовому рахунку, в ней номер договора не нашел
Картки->Детальніше->Останні операції->"Перерахування коштів на депозитний рахунок..." Відкриваю цю операцію і розділі "Одержувач" бачу 2630 на який пішли гроші.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 16:11
greenozon написав:
по ходу перейменували депозит "Нові Гроші" на "Найкращий відсоток" ?
А скільки штук "Найкращих відсотків" можна відкрити?
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tetiv
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:49
tetiv написав: greenozon написав:
по ходу перейменували депозит "Нові Гроші" на "Найкращий відсоток" ?
А скільки штук "Найкращих відсотків" можна відкрити?
больше одного
может упретесь по "уже не новые деньги"
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cohan
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:57
cohan написав: tetiv написав: greenozon написав:
по ходу перейменували депозит "Нові Гроші" на "Найкращий відсоток" ?
А скільки штук "Найкращих відсотків" можна відкрити?
больше одного
может упретесь по "уже не новые деньги"
Похоже банка отказалась от понятия "новые деньги",
нуна пробовать
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Amethyst
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:21
Amethyst написав:
Похоже банка отказалась от понятия "новые деньги",
нуна пробовать
Да, понятие другое, но условия-то те же
Было:
Оформити Акційний вклад «Нові гроші» мають право Клієнти, у яких загальна сума залишків на дату розміщення вкладу «Нові гроші» на вкладах в гривні, доларах США і / або в євро (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату розміщення вкладу «Нові гроші») перевищуєзагальну суму залишків на дату (01/12/2021) на вкладах в гривні, доларах США і / або в євро (у гривневому еквіваленті по курсу НБУ станом на дату розміщення вкладу «Нові гроші) або Клієнти, які на дату (01/12/2021) не мали вкладів в Банку (в гривні, доларах США, євро).
Стало:
Оформити Акційний вклад «Найкращий відсоток» мають право Клієнти, у яких загальна сума залишків на дату розміщення вкладу «Найкращий відсоток» на вкладах в гривні, доларах США і / або в євро (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату розміщення вкладу «Найкращий відсоток») перевищує загальну суму залишків на дату (02/02/2022) на вкладах в гривні, доларах США і / або в євро (у гривневому еквіваленті по курсу НБУ станом на дату розміщення вкладу «Найкращий відсоток) або Клієнти, які на дату (02/02/2022) не мали вкладів в Банку (в гривні, доларах США, євро).
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ingtrans
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