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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 57
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
21
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:49

  novichok написав:А как стать депоклиентом?
Тащить гроши налом
или оформить карты и гроши завести через них?
да
или да,
причем, не знаю как сейчас, но раньше за открытие онлайн больше % давали.
! В онлайне нет только Пенсионного депо !
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:15

Re: Аккордбанк

Номер счёта онлайн депозитов удалось только в отделении получить - печатают Виписка по особовому рахунку, в ней номер договора не нашел
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:30

  Інкогніто написав:Номер счёта онлайн депозитов удалось только в отделении получить - печатают Виписка по особовому рахунку, в ней номер договора не нашел

Картки->Детальніше->Останні операції->"Перерахування коштів на депозитний рахунок..." Відкриваю цю операцію і розділі "Одержувач" бачу 2630 на який пішли гроші.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:11

  greenozon написав:по ходу перейменували депозит "Нові Гроші" на "Найкращий відсоток" ?

А скільки штук "Найкращих відсотків" можна відкрити?
tetiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:49

  tetiv написав:
  greenozon написав:по ходу перейменували депозит "Нові Гроші" на "Найкращий відсоток" ?

А скільки штук "Найкращих відсотків" можна відкрити?


больше одного
может упретесь по "уже не новые деньги"
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:57

  cohan написав:
  tetiv написав:
  greenozon написав:по ходу перейменували депозит "Нові Гроші" на "Найкращий відсоток" ?

А скільки штук "Найкращих відсотків" можна відкрити?


больше одного
может упретесь по "уже не новые деньги"

Похоже банка отказалась от понятия "новые деньги",
нуна пробовать
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:21

  Amethyst написав:Похоже банка отказалась от понятия "новые деньги",
нуна пробовать

Да, понятие другое, но условия-то те же :)

Было:
Оформити Акційний вклад «Нові гроші» мають право Клієнти, у яких загальна сума залишків на дату розміщення вкладу «Нові гроші» на вкладах в гривні, доларах США і / або в євро (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату розміщення вкладу «Нові гроші») перевищуєзагальну суму залишків на дату (01/12/2021) на вкладах в гривні, доларах США і / або в євро (у гривневому еквіваленті по курсу НБУ станом на дату розміщення вкладу «Нові гроші) або Клієнти, які на дату (01/12/2021) не мали вкладів в Банку (в гривні, доларах США, євро).


Стало:
Оформити Акційний вклад «Найкращий відсоток» мають право Клієнти, у яких загальна сума залишків на дату розміщення вкладу «Найкращий відсоток» на вкладах в гривні, доларах США і / або в євро (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату розміщення вкладу «Найкращий відсоток») перевищує загальну суму залишків на дату (02/02/2022) на вкладах в гривні, доларах США і / або в євро (у гривневому еквіваленті по курсу НБУ станом на дату розміщення вкладу «Найкращий відсоток) або Клієнти, які на дату (02/02/2022) не мали вкладів в Банку (в гривні, доларах США, євро).
ingtrans
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