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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.3 5 58
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
21
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:37

  Алексей77 написав:
  cohan написав:
  greenozon написав:на моменті є кращі, наприклад РВС чи Прокредит


или 11,50 ОВГЗ

У кого взять ОВГЗ под 11,5 с мин. комиссией для небольшой суммы?

небольшая сумма начинается от 500к )

посмотрите ветку ОВГЗ начиная с Января - декабря, в целом там описаны варианты,
я после первой купонной выплаты подсчитаю все окончательно и буду продавать эксперитизу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ну и vadymbanker надо отблагодарить будет

в целом наверно уже со след недели можно )
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:45

Re: Аккордбанк

  Алексей77 написав:У кого взять ОВГЗ под 11,5 с мин. комиссией для небольшой суммы?

10 грн комісії потягнете? https://fi202x.blogspot.com/2022/01/13.html
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 07:17

  klug написав:
  Алексей77 написав:У кого взять ОВГЗ под 11,5 с мин. комиссией для небольшой суммы?

10 грн комісії потягнете? https://fi202x.blogspot.com/2022/01/13.html
статья интересная,но тариф в 3 грн разве актуален?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 08:32

  sens написав:
  klug написав:
  Алексей77 написав:У кого взять ОВГЗ под 11,5 с мин. комиссией для небольшой суммы?

10 грн комісії потягнете? https://fi202x.blogspot.com/2022/01/13.html
статья интересная,но тариф в 3 грн разве актуален?

Да, актуален.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 15:21

  sens написав:
  klug написав:
  Алексей77 написав:У кого взять ОВГЗ под 11,5 с мин. комиссией для небольшой суммы?

10 грн комісії потягнете? https://fi202x.blogspot.com/2022/01/13.html
статья интересная,но тариф в 3 грн разве актуален?

Актуальний для тих, хто знає лише Прихват. Обізнані олігархи заплатять лише 10-ку за операцію у брокера.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 07:23

https://accordbank.com.ua/docs/retail/cards/naykrascha_kartk

Нарахування процентів на суму залишку на картковому рахунку (річних):
від 100 000,01 грн - 1%

Переказ з картки на картку, в т.ч. на картки Банку (P2P)
за рахунок власних коштів - не тарифікується
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:33

Re: Аккордбанк

Найгірший банк з усіх, з якими зараз маю справу. Ще до війни офрмив депозити в грн, євро вільні кошти, та після 2-год муриження кредитку з 10000 ліміту. КЛ з початком війни зразу зарубали і нічого не вернули, щодо хоча би незначної видачі з ВК єврів падають на мороз, хоча відділення на ЗУ. І після того як вклади у понад 30 разів вищі за скасований КЛ, толку з банки 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 03:49

Підкажіть як перерахувати таким способом - (P2P) у додатку.
Чи " переказ на картку, це одне й те саме
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 12:00

  super_mohito написав:Підкажіть як перерахувати таким способом - (P2P) у додатку.
Чи " переказ на картку, це одне й те саме


p2p - коли вас просять лише 16 цифр картки
СЕП - повні резквізити (IBAN+решта), номера каркти нема.
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
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