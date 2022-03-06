Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:33

Найгірший банк з усіх, з якими зараз маю справу. Ще до війни офрмив депозити в грн, євро вільні кошти, та після 2-год муриження кредитку з 10000 ліміту. КЛ з початком війни зразу зарубали і нічого не вернули, щодо хоча би незначної видачі з ВК єврів падають на мороз, хоча відділення на ЗУ. І після того як вклади у понад 30 разів вищі за скасований КЛ, толку з банки 0.

Не так добре з грошима, як погано без них.