Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:37
Алексей77 написав: cohan написав: greenozon написав:
на моменті є кращі, наприклад РВС чи Прокредит
или 11,50 ОВГЗ
У кого взять ОВГЗ под 11,5 с мин. комиссией для небольшой суммы?
небольшая сумма начинается от 500к )
посмотрите ветку ОВГЗ начиная с Января - декабря, в целом там описаны варианты,
я после первой купонной выплаты подсчитаю все окончательно и буду продавать эксперитизу
ну и vadymbanker надо отблагодарить будет
в целом наверно уже со след недели можно )
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:45
Алексей77 написав:
У кого взять ОВГЗ под 11,5 с мин. комиссией для небольшой суммы?
10 грн комісії потягнете?
https://fi202x.blogspot.com/2022/01/13.html
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Додано: Суб 12 лют, 2022 07:17
статья интересная,но тариф в 3 грн разве актуален?
sens
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Додано: Суб 12 лют, 2022 08:32
sens написав:
статья интересная,но тариф в 3 грн разве актуален?
Да, актуален.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 13:07
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Додано: Суб 12 лют, 2022 15:21
sens написав:
статья интересная,но тариф в 3 грн разве актуален?
Актуальний для тих, хто знає лише Прихват. Обізнані олігархи заплатять лише 10-ку за операцію у брокера.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 07:23
Нарахування процентів на суму залишку на картковому рахунку (річних):
від 100 000,01 грн - 1% Переказ з картки на картку, в т.ч. на картки Банку (P2P) за рахунок власних коштів - не тарифікується
sens
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:33
Найгірший банк з усіх, з якими зараз маю справу. Ще до війни офрмив депозити в грн, євро вільні кошти, та після 2-год муриження кредитку з 10000 ліміту. КЛ з початком війни зразу зарубали і нічого не вернули, щодо хоча би незначної видачі з ВК єврів падають на мороз, хоча відділення на ЗУ. І після того як вклади у понад 30 разів вищі за скасований КЛ, толку з банки 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Нед 06 бер, 2022 03:49
Підкажіть як перерахувати таким способом - (P2P) у додатку.
Чи " переказ на картку, це одне й те саме
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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Додано: Нед 06 бер, 2022 12:00
super_mohito написав:
Підкажіть як перерахувати таким способом - (P2P) у додатку.
Чи " переказ на картку, це одне й те саме
p2p - коли вас просять лише 16 цифр картки
СЕП - повні резквізити (IBAN+решта), номера каркти нема.
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greenozon
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