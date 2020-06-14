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банках (гарне і погане) / АСВІО (Приватінвест) АСВІО (Приватінвест) + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 891011 ОЦЕНИТЕ обслуживание в этом Банке (или его филиале) и ОБОСНУЙТЕ свою оценку. АСВІО (Приватінвест) 2.8 5 16 1 - ОЧЕНЬ ПЛОХО. Нахамили и т.п. 31% 5 2 - ПЛОХО. Некомпетентно. 13% 2 3 - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Хотелось бы лучше. 19% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Как и должно быть. 19% 3 5 - ОТЛИЧНО. Очень понравилось. 19% 3 Всього голосів : 16 Додано: П'ят 20 гру, 2019 17:27 chipmunk написав: Скінчилась лафа, тепр не 6 а 4% Скінчилась лафа, тепр не 6 а 4%

Ну і славненько, більше надії шо старі віддадуть. Ну і славненько, більше надії шо старі віддадуть. http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

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Re: АСВІО (Приватінвест)

Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.

Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.

Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.



Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел... Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:56Re: АСВІО (Приватінвест)Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...

Это было на бульваре с интригующим, для сегодняшних дней, наименованием Дружбы Народов? Это было на бульваре с интригующим, для сегодняшних дней, наименованием Igneus Повідомлень: 555 З нами з: 29.08.18 Подякував: 220 раз. Подякували: 310 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 гру, 2019 19:27 Igneus написав: NDV написав: Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:56

Re: АСВІО (Приватінвест)

Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.

Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.

Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.



Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел... Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:56Re: АСВІО (Приватінвест)Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...

Это было на бульваре с интригующим, для сегодняшних дней, наименованием Дружбы Народов? Это было на бульваре с интригующим, для сегодняшних дней, наименованием

Ну да ,возле дома Мебели,и рядом было отделение Платинум. Толку от этого ? Ну да ,возле дома Мебели,и рядом было отделение Платинум. Толку от этого ? никому не верю sens

Повідомлень: 12117 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 703 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 гру, 2019 19:34 sens написав: Igneus написав: NDV написав: Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:56

Re: АСВІО (Приватінвест)

Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.

Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.

Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.



Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел... Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:56Re: АСВІО (Приватінвест)Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...

Это было на бульваре с интригующим, для сегодняшних дней, наименованием Дружбы Народов? Это было на бульваре с интригующим, для сегодняшних дней, наименованием

Ну да ,возле дома Мебели,и рядом было отделение Платинум. Толку от этого ? Ну да ,возле дома Мебели,и рядом было отделение Платинум. Толку от этого ?

Точно такую же процедуру, как NDV, испытал, хотя, когда уже делал пополнение вклада, то доверия было у них больше к купюрам, да и я учел их требования. Точно такую же процедуру, как NDV, испытал, хотя, когда уже делал пополнение вклада, то доверия было у них больше к купюрам, да и я учел их требования. Igneus Повідомлень: 555 З нами з: 29.08.18 Подякував: 220 раз. Подякували: 310 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 кві, 2020 12:52 Ко знает - в каком режиме работает подразделение по услугам доступа к банковским ячейка в ГО? Если сникнет парус -

Мы ударим вёслами Investor_K

Повідомлень: 5771 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 520 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2020 00:58 Re: АСВІО (Приватінвест) Завтра пойду забирать, посмотрим чем удивят хаха NDV

Повідомлень: 159 З нами з: 09.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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