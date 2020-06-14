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АСВІО (Приватінвест)

АСВІО (Приватінвест)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦЕНИТЕ обслуживание в этом Банке (или его филиале) и ОБОСНУЙТЕ свою оценку.

АСВІО (Приватінвест) 2.8 5 16
1 - ОЧЕНЬ ПЛОХО. Нахамили и т.п.
31%
5
2 - ПЛОХО. Некомпетентно.
13%
2
3 - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Хотелось бы лучше.
19%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Как и должно быть.
19%
3
5 - ОТЛИЧНО. Очень понравилось.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 17:27

  chipmunk написав:Скінчилась лафа, тепр не 6 а 4% :(

Ну і славненько, більше надії шо старі віддадуть.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 18:07

Re: АСВІО (Приватінвест)

  NDV написав:Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:56
Re: АСВІО (Приватінвест)
Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.
Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.
Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.

Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...

Это было на бульваре с интригующим, для сегодняшних дней, наименованием Дружбы Народов? :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 19:27

  Igneus написав:
  NDV написав:Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:56
Re: АСВІО (Приватінвест)
Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.
Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.
Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.

Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...

Это было на бульваре с интригующим, для сегодняшних дней, наименованием Дружбы Народов? :wink:

Ну да ,возле дома Мебели,и рядом было отделение Платинум. Толку от этого ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 19:34

  sens написав:
  Igneus написав:
  NDV написав:Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:56
Re: АСВІО (Приватінвест)
Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.
Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.
Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.

Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...

Это было на бульваре с интригующим, для сегодняшних дней, наименованием Дружбы Народов? :wink:

Ну да ,возле дома Мебели,и рядом было отделение Платинум. Толку от этого ?

Точно такую же процедуру, как NDV, испытал, хотя, когда уже делал пополнение вклада, то доверия было у них больше к купюрам, да и я учел их требования.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:52

Ко знает - в каком режиме работает подразделение по услугам доступа к банковским ячейка в ГО?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:58

Re: АСВІО (Приватінвест)

Завтра пойду забирать, посмотрим чем удивят хаха
NDV
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  #<1 ... 891011
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