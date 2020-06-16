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АСВІО (Приватінвест)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 гру, 2019 17:27
chipmunk написав:
Скінчилась лафа, тепр не 6 а 4%
Ну і славненько, більше надії шо старі віддадуть.
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 18:07
NDV написав:
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:56
Re: АСВІО (Приватінвест)
Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.
Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.
Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.
Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...
Это было на бульваре с интригующим, для сегодняшних дней, наименованием Дружбы Народов
?
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Igneus
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 19:27
Igneus написав: NDV написав:
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:56
Re: АСВІО (Приватінвест)
Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.
Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.
Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.
Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...
Это было на бульваре с интригующим, для сегодняшних дней, наименованием Дружбы Народов
?
Ну да ,возле дома Мебели,и рядом было отделение Платинум. Толку от этого ?
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 19:34
sens написав: Igneus написав: NDV написав:
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:56
Re: АСВІО (Приватінвест)
Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.
Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.
Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.
Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...
Это было на бульваре с интригующим, для сегодняшних дней, наименованием Дружбы Народов
?
Ну да ,возле дома Мебели,и рядом было отделение Платинум. Толку от этого ?
Точно такую же процедуру, как NDV, испытал, хотя, когда уже делал пополнение вклада, то доверия было у них больше к купюрам, да и я учел их требования.
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Igneus
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:52
Ко знает - в каком режиме работает подразделение по услугам доступа к банковским ячейка в ГО?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Пон 15 чер, 2020 00:58
Завтра пойду забирать, посмотрим чем удивят хаха
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NDV
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Додано: Вів 16 чер, 2020 13:15
Выдали быстро и без проблем, новыми купюрами.
Но паспорт опять забрали и ушли минут на 5-10 хаха
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NDV
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Додано: Вів 16 чер, 2020 21:19
NDV написав:
Выдали быстро и без проблем, новыми купюрами.
Но паспорт опять забрали и ушли минут на 5-10 хаха
Всем все равно куда и зачем ходили и чем выдали. Хороший продукт - ячейка
никому не верю
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sens
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