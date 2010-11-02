Не більше $5 або €4
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 тра, 2017 18:26
Не більше $5 або €4
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Додано: Пон 22 тра, 2017 19:47
Я тож так думав коли в дельту валюту ніс і курс був 12-13
З запасом на девал заніс та малий запас виявився
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Додано: Чет 08 чер, 2017 08:25
Банк обрезал возможность пополнения старых вкладов или нет?
Условия Универсального для новых договоров точно изменили, теперь минимальная сумма вклада - 50 000 гривен, 2000 долларов/евро, пополнение - исключительно начисленные по вкладу проценты при капитализации.
Додано: Чет 08 чер, 2017 15:33
Судя по тому, что две недели назад я без проблем пополнила 200-долларовый столбик, открытый 06.04.2017 под 8,35%, пополнение старых вкладов происходит согласно договоров.
Действующие на сегодняшний день условия пополнения, как указано в документе: "дійсні з 15.05.2017", а я пополняла 22.05.2017 на $3,5К.
viewtopic.php?p=4074452#p4074452
viewtopic.php?p=4074606#p4074606
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:53
Re: Перший Iнвестицiйний Банк
с 11.12.17 теперь мин. сумма депо:
грн. от 200 тыс
дол. от 8 тыс
евро от 7 тыс
Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:54
И надо обязать требовать подтверждающий документ!
никому не верю
Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:39
Обрезали крылья пересичным и тем кто стремается ложить выше фонда.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:31
У меня в ощаде ещё год под 16,25% ,так что гудбай пинокбанк
никому не верю
Додано: Пон 08 січ, 2018 22:41
У них такие минимальные суммы не с 11.12.2017, а еще аж с 28.04.2017
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
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