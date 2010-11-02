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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 22 тра, 2017 18:26

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:А що...хто не ризикує... :)
В межах Фонду?

Да вообще копейки, 3500.
В июле еще 3К занесу.


Не більше $5 або €4
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
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Повідомлення Додано: Пон 22 тра, 2017 19:43

Ukrainian, у Вас неправильний курс. :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 тра, 2017 19:47

  Квесторе_поверніться написав:Ukrainian, у Вас неправильний курс. :wink:

Я тож так думав коли в дельту валюту ніс і курс був 12-13
З запасом на девал заніс та малий запас виявився
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2017 08:25

Банк обрезал возможность пополнения старых вкладов или нет?

Условия Универсального для новых договоров точно изменили, теперь минимальная сумма вклада - 50 000 гривен, 2000 долларов/евро, пополнение - исключительно начисленные по вкладу проценты при капитализации.
mon55775
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2017 15:33

  mon55775 написав:Банк обрезал возможность пополнения старых вкладов или нет?

Судя по тому, что две недели назад я без проблем пополнила 200-долларовый столбик, открытый 06.04.2017 под 8,35%, пополнение старых вкладов происходит согласно договоров.
Действующие на сегодняшний день условия пополнения, как указано в документе: "дійсні з 15.05.2017", а я пополняла 22.05.2017 на $3,5К.
viewtopic.php?p=4074452#p4074452
viewtopic.php?p=4074606#p4074606
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:53

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

с 11.12.17 теперь мин. сумма депо:https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2017/12/dod1_40_NEW_FO_dep_11-12-17.pdf
грн. от 200 тыс
дол. от 8 тыс
евро от 7 тыс
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:54

  demichh написав:с 11.12.17 теперь мин. сумма депо:https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2017/12/dod1_40_NEW_FO_dep_11-12-17.pdf
грн. от 200 тыс
дол. от 8 тыс
евро от 7 тыс

И надо обязать требовать подтверждающий документ!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 18:39

  demichh написав:с 11.12.17 теперь мин. сумма депо:https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2017/12/dod1_40_NEW_FO_dep_11-12-17.pdf
грн. от 200 тыс
дол. от 8 тыс
евро от 7 тыс

Обрезали крылья пересичным и тем кто стремается ложить выше фонда.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:31

  lov2108 написав:
  demichh написав:с 11.12.17 теперь мин. сумма депо:https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2017/12/dod1_40_NEW_FO_dep_11-12-17.pdf
грн. от 200 тыс
дол. от 8 тыс
евро от 7 тыс

Обрезали крылья пересичным и тем кто стремается ложить выше фонда.

У меня в ощаде ещё год под 16,25% ,так что гудбай пинокбанк
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:41

  demichh написав:с 11.12.17 теперь мин. сумма депо:https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2017/12/dod1_40_NEW_FO_dep_11-12-17.pdf
грн. от 200 тыс
дол. от 8 тыс
евро от 7 тыс

У них такие минимальные суммы не с 11.12.2017, а еще аж с 28.04.2017 :wink:
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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