RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:29

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

Якесь покращення обіцяють https://www.pinbank.ua/zmina-tarifiv-banku-z-1-kvitnya/
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7670
З нами з: 15.04.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:32

  chipmunk написав:Якесь покращення обіцяють https://www.pinbank.ua/zmina-tarifiv-banku-z-1-kvitnya/


а может и пАкращення (всмысле - ухудшение) :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5102
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3358 раз.
Подякували: 968 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 21222324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: artem17412211, Слушатель, sd_lg, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 968, 969, 970
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9698 1383740
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 20:13
greenozon
ВТБ Банк 1 ... 1261, 1262, 1263
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12621 2446314
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 19:59
LuckyG
Альфа-Банк 1 ... 5443, 5444, 5445
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
54448 7020807
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 19:53
Ethereum
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.