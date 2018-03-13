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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:29
Re: Перший Iнвестицiйний Банк
Якесь покращення обіцяють
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:32
а может и пАкращення (всмысле - ухудшение)
Всё IMHO
Додано: Сер 14 бер, 2018 08:33
Рисковать можно?
Это вообще нормально -- минимальная сумма депозита 200 тыс. грн? Все проценты, даже ежемесячные, не защищены Фондом. Кто знает инсайдерскую информацию:
как думаете, банк год продержится? Если оформить депозит на год с выплатой процентов в конце срока, то все накопленные проценты, а это больше 24 тыс. грн, оказываются незащищенными. Боязно!
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:30
Гінер з московитів який зміг домовитись з теперішніми владцями.
Як на мене банка рік протримається...але можу і помилитися...ніхто не знає майбутнього (Квестор).
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:12
Re: Перший Iнвестицiйний Банк
Про покращення ніц не знають, кажуть будуть знати в кінці березня...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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