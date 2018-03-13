RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:29

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

Якесь покращення обіцяють https://www.pinbank.ua/zmina-tarifiv-banku-z-1-kvitnya/
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7674
З нами з: 15.04.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:32

  chipmunk написав:Якесь покращення обіцяють https://www.pinbank.ua/zmina-tarifiv-banku-z-1-kvitnya/


а может и пАкращення (всмысле - ухудшение) :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5119
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3359 раз.
Подякували: 968 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 08:33

Рисковать можно?

Это вообще нормально -- минимальная сумма депозита 200 тыс. грн? Все проценты, даже ежемесячные, не защищены Фондом. Кто знает инсайдерскую информацию:
как думаете, банк год продержится? Если оформить депозит на год с выплатой процентов в конце срока, то все накопленные проценты, а это больше 24 тыс. грн, оказываются незащищенными. Боязно! :)
Вкладник-21
 
Повідомлень: 4
З нами з: 16.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:30

  Вкладник-21 написав:Это вообще нормально -- минимальная сумма депозита 200 тыс. грн? Все проценты, даже ежемесячные, не защищены Фондом. Кто знает инсайдерскую информацию:
как думаете, банк год продержится? Если оформить депозит на год с выплатой процентов в конце срока, то все накопленные проценты, а это больше 24 тыс. грн, оказываются незащищенными. Боязно! :)

Гінер з московитів який зміг домовитись з теперішніми владцями.
Як на мене банка рік протримається...але можу і помилитися...ніхто не знає майбутнього (Квестор).
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24017
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:12

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

Про покращення ніц не знають, кажуть будуть знати в кінці березня...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7674
З нами з: 15.04.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, J, Stringer, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5446, 5447, 5448
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
54478 7027345
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 10:51
wig
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3020, 3021, 3022
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30215 3719832
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 10:38
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1493, 1494, 1495
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
14940 2107619
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 10:14
otg
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54479)
14.03.2018 10:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.