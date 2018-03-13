Так в інших більше 195000 грн ніззя.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:05
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:16
Так больше и не нужно.
Будь у меня лишний лимон - я бы его по частям засунул бы в пять нормальных банков, а не целиком в ощад.
Впрочем, хозяин-барин, конечно...
С трудом представляю себе клиента фонд+ в пенсовской коммунально-ощадной очереди.
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:18
Re: Перший Iнвестицiйний Банк
В щаді депо дають в окремій касі. Навіть мій стовп 100бакс вносив/забирав в окремій кімнатці біля каси.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:20
Давайте цих список 5 банок?
Хто в Ощаді має більше 1000000 ВІП...без черг.
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:29
Была тут табличка с депозитами, поищи.
Ощад - уж точно в ней не на первом месте.
Да, вип-клиент может рассчитывать на вип-обслуживание.
Но даже вип должен сначала зайти в отделение, обозреть эти бесконечные очереди с бабушками, мусолящими свою коммуналку, и только потом проследовать к своему манагеру.
У кого как, но у меня ощад вызывает стойкое отвращение еще с тех времен, когда я сам в нем коммуну платил
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:33
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:35
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:35
Re: Перший Iнвестицiйний Банк
Угу, касирка одна, точніш 3 і в двох збоку кімнати(крім середньої). Заходить депозаєць, касирка повертає свій лік до нього і виконує бажання...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:38
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:44
Re: Перший Iнвестицiйний Банк
Комуналі не кожен день бігають, спеціально не щитав, але і в приваті, і в ощаді бачив і мегачерги, і мегатишу в укрпошті так само. Тут тре вірну дату обрати, з гривною простіш, з валютою поки що проблема, тре ходити у відділення
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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