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Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:54
ukrprom2014 написав: sens написав:
После выхода Порошенко
Считаю есть еще у него порох в пороховницах.
Это разные вещи ,как быть богатым и жить по-богатому
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sens
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:56
greenozon написав: ukrprom2014 написав:
Петин слепой траст тут счета держит.
так а нащо пєті зараз сліпой траст
прошла любов, зівяли помідори
можна далі рубати баблішко як і ДО
Говорили, что наконец-то дети теперь попробуют шоколадки "Світоч", "Корона", "АВК", а на деле как-то наоборот получается. В какой магазин не заходишь, а там "Рошена" больше, чем остальных вместе взятых. Видимо, решил наверстать упущенное.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:28
Как поживает банк? Смотрю тут по гривне еще 13% на год и 12,75% на год с капитализацией процентов.
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Avril_ks
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:01
Avril_ks написав:
Как поживает банк? Смотрю тут по гривне еще 13% на год и 12,75% на год с капитализацией процентов.
По гривне у них есть 13,5% на год с пополнением (загальна сума поповнення за ввесь період дії вкладу не може перевищувати розмір початкової суми розміщення коштів на вклад)
Мин.сумма вклада 10К грн
Проценты в конце срока
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lubopytnaya
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:42
lubopytnaya
Уже 12,5% с 05.08.20
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TDK
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:48
TDK написав:lubopytnaya
Уже 12,5% с 05.08.20
Фарс онлайн теж стільки, виплата щомісячно.
Але мабуть слід чекають листопада, грудня поки жирні 18-19 прОцентів позакінчуються.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 26 сер, 2020 22:26
впали ставки
(а де вони ростуть?
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greenozon
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Додано: Пон 11 жов, 2021 01:40
господа, у этого банка есть ИБ ?
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IMPRINTER
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Додано: Пон 11 жов, 2021 04:23
IMPRINTER написав:
господа, у этого банка есть ИБ ?
За 13 лет ни разу не слышал
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sens
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