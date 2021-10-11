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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 04:24

  IMPRINTER написав:
  sens написав:
  IMPRINTER написав:господа, у этого банка есть ИБ ?

За 13 лет ни разу не слышал


да уж - дааже укргаз родил подобие ИБ
только на ведроиде,веб-версия уже давно выбивает ошибку
sens
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Повідомлень: 12671
З нами з: 12.09.13
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  #<1 ... 30313233
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