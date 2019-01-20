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Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 04:24
IMPRINTER написав: sens написав: IMPRINTER написав:
господа, у этого банка есть ИБ ?
За 13 лет ни разу не слышал
да уж - дааже укргаз родил подобие ИБ
только на ведроиде,веб-версия уже давно выбивает ошибку
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:28
sens
та ну хоть что-то ...
еще сичь без ИБ тоже село
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