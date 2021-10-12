RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 04:24

  IMPRINTER написав:
  sens написав:
  IMPRINTER написав:господа, у этого банка есть ИБ ?

За 13 лет ни разу не слышал


да уж - дааже укргаз родил подобие ИБ
только на ведроиде,веб-версия уже давно выбивает ошибку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12674
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:28

sens

та ну хоть что-то ...

еще сичь без ИБ тоже село
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38142
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6073 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:05

Московити банку не розвивають...використовують як гаманець, на який стікаються грошенята на енергетичні компанії, які вони юзають.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37910
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:19

  IMPRINTER написав:sens

та ну хоть что-то ...

еще сичь без ИБ тоже село


в Сич что-то ж обещают вроде
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 19:07

  sens написав:да уж - дааже укргаз родил подобие ИБ, только на ведроиде, веб-версия уже давно выбивает ошибку

А что Вы собираетесь в этом банке делать?
Максимальный процент по депозитам на год 7%
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1328 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 30313233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, ramaz, Кочевник і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9928, 9929, 9930
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
99292 12844562
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 19:53
Kalgan
Агропросперис Банк (Астра Банк) 1 ... 255, 256, 257
Anonymous » П'ят 19 вер, 2008 14:21
2560 500672
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 19:40
Investor_K
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4981, 4982, 4983
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49826 6830346
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 19:23
novichok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99293)
13.10.2021 20:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.