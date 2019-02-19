Та ну, чи Ви дiйсно вважаете китайську бiржу з оборотом $1 трлн. лохом?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 гру, 2016 13:17
Та ну, чи Ви дiйсно вважаете китайську бiржу з оборотом $1 трлн. лохом?
Додано: Чет 08 гру, 2016 13:45
Re: Альт Банк (ранее Неос Банк, Банк Кіпру)
ПАО "Альтбанк" решил увеличить уставный капитал на 78,88 млн гривен или на 62,5 % до 205 млн гривен. Соответствующее решение принято акционерами банка от 1 ноября, согласно которому уставный капитал будет увеличен на 78,88 млн гривен. Увеличение произойдет путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости в количестве 438,2 млн штук за счет дополнительных взносов. На данный момент капитал банка составляет 126,1 млн гривен. Ранее сообщалось, что в июне Альфа-групп продала Неос Банк группе физлиц. Андрей Дегода, Сергей Артюх и Леонид Стольников владеют по 23,3 % акций банка. В ноябре Неос Банк переименовался в Альтбанк.
Подробней:
#StockWorld
Додано: Чет 08 гру, 2016 20:10
ну ми не знаємо їх планів, от Черновецький свого часу добряче з Правексом нагрів італьяшок
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:14
Шановні форумчани!
Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки
Ваш голос для нас надзвичайно важливий)
З пов. Ірина
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:20
Який обмін ...клієнтів банки тут немає...мабуть.
Гриценко...наш Президент
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