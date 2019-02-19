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Альт Банк (ранее Неос
Банк, Банк Кіпру)

Альт Банк (ранее Неос Банк, Банк Кіпру)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альт Банк (ранее Неос Банк, Банк Кіпру) 3 5 72
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
20
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2016 13:17

  Скупердяй написав:
  myseopochta написав:Тихон

Пока не понятно за счёт чего банк собирается зарабатывать. Не вижу смысла даже на презентацию тратить время. Про открытие счёта вообще молчу... :arrow:

ну а навіщо китайцям УБРР? Можливо і тут якомусь лоху його попробують впарити :mrgreen:

Та ну, чи Ви дiйсно вважаете китайську бiржу з оборотом $1 трлн. лохом? ;)
rufius
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2016 13:45

Re: Альт Банк (ранее Неос Банк, Банк Кіпру)

ПАО "Альтбанк" решил увеличить уставный капитал на 78,88 млн гривен или на 62,5 % до 205 млн гривен. Соответствующее решение принято акционерами банка от 1 ноября, согласно которому уставный капитал будет увеличен на 78,88 млн гривен. Увеличение произойдет путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости в количестве 438,2 млн штук за счет дополнительных взносов. На данный момент капитал банка составляет 126,1 млн гривен. Ранее сообщалось, что в июне Альфа-групп продала Неос Банк группе физлиц. Андрей Дегода, Сергей Артюх и Леонид Стольников владеют по 23,3 % акций банка. В ноябре Неос Банк переименовался в Альтбанк.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/a ... et-kapital
#StockWorld
myseopochta
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2016 20:10

  rufius написав:
  Скупердяй написав:
  myseopochta написав:Тихон

Пока не понятно за счёт чего банк собирается зарабатывать. Не вижу смысла даже на презентацию тратить время. Про открытие счёта вообще молчу... :arrow:

ну а навіщо китайцям УБРР? Можливо і тут якомусь лоху його попробують впарити :mrgreen:

Та ну, чи Ви дiйсно вважаете китайську бiржу з оборотом $1 трлн. лохом? ;)

ну ми не знаємо їх планів, от Черновецький свого часу добряче з Правексом нагрів італьяшок :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:14

Шановні форумчани!

Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки :wink:

Ваш голос для нас надзвичайно важливий)

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:20

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки :wink:

Ваш голос для нас надзвичайно важливий)

З пов. Ірина

Який обмін ...клієнтів банки тут немає...мабуть. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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