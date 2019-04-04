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Банк Форум - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 927928929930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Форум - БАНКРОТ 3.1 5 643
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
159
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
59
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
112
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
98
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 07:42

Своїм людям можна і подарувати. :)
ПреЗЕдент...наш слуга
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 12:56

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

20%

Это проценты за ва, или у вас получился перебор?


я честно говоря уже и не помню за что это )
нет не перебор.
у меня там были и какие то %% за время ВА (тогда еще начисляли) и был сейф (оплаченный,
но неиспользованный срок аренды + залог за ключи)

За сейф - это не 4 очередь, а какая то более дальняя
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:39

  sens написав:
Фонд гарантирования направил на выплаты крупным вкладчикам банка "Форум" еще 570 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил направить на удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди ПАО "Банк Форум" еще 566,06 млн грн.
Соответствующее решение №666 принято исполнительной дирекцией Фонда 27 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.


Вчера уже и пришло.
По сумме гдето больше чем первый и второй раз.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 17:34

  Aps написав:
  sens написав:
Фонд гарантирования направил на выплаты крупным вкладчикам банка "Форум" еще 570 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил направить на удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди ПАО "Банк Форум" еще 566,06 млн грн.
Соответствующее решение №666 принято исполнительной дирекцией Фонда 27 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.


Вчера уже и пришло.
По сумме гдето больше чем первый и второй раз.

естественно больше 23,4 %, а первый и второй было по 10 %...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 14:31

Re: Банк Форум - БАНКРОТ

25.04 мені прийшло від банку ще одна невелика сума, в призначенні платежу вказано "Згідно рішення ФГВФО №1020 від 22.04.19", хоча в них на сайті жодної інформації про це немає. Ще комусь щось прислали?

P.S. Знайшов щойно на сайті ФГ
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... i-cherhy-3
xiders
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 22:58

ага - мне тоже сернуло какие то копейки )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:58

  IMPRINTER написав:ага - мне тоже сернуло какие то копейки )

Вы в каком банке эти копейки получаете? Мне аваль ничего не сообщал,пакет оптимальный,новые реквизиты отправлял в Фонд
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:46

Re: Банк Форум - БАНКРОТ

  sens написав:Вы в каком банке эти копейки получаете? Мне аваль ничего не сообщал,пакет оптимальный,новые реквизиты отправлял в Фонд

в Альфу ещё 24 апреля эта доплата пришла
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velvet
 
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