Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Додано: Вів 17 кві, 2018 20:53

Credit Agricole Bank (кредит агриколь банк) проспект Гагаріна, 43, м. Харків Издеваться над людьми это их работа! Предистория: С банком кредит агриколь я познакомился достаточно давно, посещал его для обмена валюты и страховал прям в отделении свой автомобиль. Также через какой-то промежуток времени я отрекомендовал данный банк для страховок у себя на работе и мы делали полное КАСКО страхование сельхоз техники и автомобилей через менеджера Сергея, потом ещё менеджер Сергей мне дал вознаграждение в размере 600гривен которые я не ожидал от него получить и с радостью принял. История: в начале 2018 года, а именно конец февраля у меня заканчивается страховка и я по привычке обращаюсь в банк для того чтоб сделать авто гражданку которую мне считают стоимостью 800гр. на автомобиль Chevrolet Aveo 2010г.в. двигатель 1,4. И работник банка узнает что мне нужно открыть счёт в банке для моего ФОП, ранее счёт у меня был в приват банке ,но я приостанавливал деятельность ФОП на 2 года и закрывал счёт. Далее перескажу вам как шел наш разговор с менеджером банка: Сергей мне предложил открыть счёт ФОП и сказал что какая разница где открыт счёт и что у них дешевле выходит, на что я спросил что дешевле и он мне пояснил что если я не использую счёт мне не надо платить никаких комиссий , что в целом было и в приват банке, но мне было совершенно все равно с каким банком сотрудничать главная моя цель была получать выплаты на счёт за оказанные мной услуги и формирование плотежных поручительств. Далее мне начали задавать вопросы и вносить в компьютер при этом взяв мой паспорт и код в руки, после чего распечатали анкету и сказали подписывать, это были личные данные и я должен был ставить подпись что я даю им право, мои данные разглашать и обрабатывать, работнику банка я сказал что не хочу это подписывать на что он сказал что это стандартная процедура и без нее счёт мне негде не откроют. После того как мне дали договор достаточно содержательного характера, который сказали подписать я отказался и сказал что хочу ознакомиться.после того как я прочитал договор я полностью не смог понять изложенную в нем информацию т.к. меня постоянно торопили и то что я пытаюсь понять что написанно высмеивали, дальше я понял что они заведомо знали что там совершенно не та информация которую мне следует знать. В дальнейшем мне дали ещё много различных бумаг где было написанно много информации что касательно того что и где мне открывают и я должен был это все прочитать и подписать на что мне сказали не переживай это же не кредит, тут все типовое. Самой раковой ошибкой было то что я не ознакомился с тарифами! ЛЮДИ УМОЛЯЮ ВАС СМОТРИТЕ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ТАРИФЫ Бумага с тарифами напечатанна супер мелким шрифтом и они специально выделяют 2-3 пункта жолтым маркером чтоб вы даже не обращали внимание на другие пункты, при этом говоря вот вот самое главное. Далее меня уже обслуживал другой сотрудник который сидел совсем рядом с Сергеем. Как его имя я даже не могу вспомнить, он мне постоянно приговаривал Жекичь. Диалог с другим представителем банка: мне сказали что открытие счета стоит 200гр.и он касса и мне надо эти деньги оплатить что я и сделал, но потом представитель спросил а как я планирую снимать деньги в кассе по чековой или через карту, на что я сказал что через чековую или карту я не знаю так как не понимаю что мне выходит менее затратно. И началась история с чековой книжкой или картой, мне с изложенной информации представителем было нечего не понятно и я решил прислушаться к его рекомендации и открыть карту для поступления денежных средств, стоимость карты составила так же 150гр. которые я оплатил в кассе. К сведению чековая тоже стоит денег. На мой вопрос почему за карту надо платить мне сказали что она именная. Далее мы заполнили все бумаги по карте и мне сказали ждать 2 недели карту что меня крайне удивило и я спросил зачем ждать на что последовал ответ,она же именная, при этом менеджер приговаривал не волнуйся это будет быстрей. Спустя неделю я позвонил и спросил готова ли карта , мне ответили что прошло совсем мало времени и что ждать надо 14 банковских дней. Через 10 банковских дней я опять посетил банк на что мне сказали что карта пришла но нет ПИН кода. Через 15 дней мне позвонили с банка и сказали что можно забрать но я был в командировке и не смог забрать. По прошествии 17 дней я получил заветную карту и пин код ,сказали что для того чтоб активировать карту надо ее вставить в банкомат. Через 2 дня после того как я получил карту я наконец нашел заветный банкомат возле того же отделения банка и решил активировать карточку, сразу вставив карту ,банкомат у меня запросили пин код я его распоковал и увидел что 4 цифры достаточно не удобные мне для использования , соответственно пришла мысль поменять пин код , я прошел по меню банкомата в пункт смены пин кода и ввел новый пин на что в ответ банкомат мне написал недостаточно средств. Через какое-то время я обратился в банк и решил узнать в чем причина и почему я не могу сменить пин код, на что сотрудник мне сказал что тариф за смену пин кода 10гр. И мне нечему удивляться это нормально и стандартно, я разнервничался и спросил что мне стоит ещё ожидать чего я не могу знать, мне ответили что дальше все стандартно и не стоит переживать.Также мне сказали что надо мне сгенерировать ключ и от меня требуется флешка, с собой у меня не было данного девайса и я сказал что заеду на днях с флешкой. Объяснение: У выше упомянутого банка нет как в привате онлайн банкинга( это со слов представителя) , есть специальная программа которую они мне скинут на флешку и там все просто. Спустя продолжительное время ожидани и мук , а также массы потраченных нервов в связке с топливом на дорогу я получил программу на флешку и решил ознакомиться с ней, также мне сказали что на флешку мне скинули инструкцию по использованию и мне надо что-то там сгенерировать, это все элементарно и просто с слов представителя банка. Прийдя домой и посмотрев инструкцию и программу я понял что мне сложно начать ей пользоваться. Опять я поехал в банк и мне менеджер Сергей предложил настроить эту программу дома в воскресенье у нашего общего знакомого, что меня крайне смутило но я согласился. Когда пришло воскресенье я не смог приехать в гости к знакомому для настройки программы в связи с тем что у меня поломался мой автомобиль и мне было надо провести выходной на СТО. Приехал я в банк уже во вторник со своим ноутбуком и флешкой , зашёл в банки и попросил сотрудника помочь мне все настроить, на что сотрудник который мне все оформлял сказал что он занят, в ответ я сказал что нечего страшного я готов подождать и он ответил что хорошо, мне это было приятно как клиенту и я решил посидеть подождать, но через 10 мин.пришел менеджер Сергей и сказал что надо дать ему 200 грн.за то что они настроят, также сказал что эта услуга платная у меня есть тариф и я должен знать об этом, что все что происходит нормально и так везде. После этих слов я был крайне разочарован в банке и позвонил своим партнёрам с вопросом возможно ли мне сменить реквизиты банка на что они сказали что да и это не проблема. Я сказал сотрудникам что больше так не могу и я не буду с ними работать, они мне сразу сказали что я заплатил 350гр. И эти деньги не вернуться и что я все знал когда подписал, и сам согласился на такие условия. Меня такое отношение ещё больше смутило и я оставил карту банка у них на столе и ушел. дальше я поехал в приват банк и за 25 мин.мне выдали новую карту и все настроили а также показали как пользоваться. В это момент мне в Вайбер написал мнеджер Сергей что я что-то исполняю и мне надо ехать подписывать документы, приват банк с меня не взяли никаких оплат и отпустили. Дальше в этот день я поехал на работу и как только сделал все поставленные задачи выехал в банк чтоб закрыть счёт. Когда я приехал в банк и зашёл представитель мне сказал не гони что ты гонишь давай помогу все настроим, но я ему сказал что уже открыл счёт в другом банке. Он поменялся в лице и они вдвоем с Сергеем Стали обвинять что это все виноват я. Но спустя какое-то время я добился бумаг на то чтоб закрыть счёт. Кода они мне дали бумаги на закрытие я стал их внимательно читать а они смотрели на меня с иронией, на что я у них спросил как я могу подписывать документы где столько пустых полей. Они сказала что так и должно быть но я начал их сам заполнять.когда я все заполнил мне сказали что закрытие счета в течении 3-х дней и стоимость этого ещё 100гр. Боже мой я думал что я провалюсь сквозь землю когда это услышал.у меня не было с собой этих денег. Я ушел с банка и решил позвонить на горячюю линию и оставить 1-е жалобу, 2-е узнать как закрыть на самом деле счёт в банке , какие должны Быть заполнены поля, и уточнить все тонкости которые могут возникнуть при закрытии. Меня выслушала по тел. Девушка, приняла всю от меня информацию и пояснила что да действительно надо 100гр. Для закрытия и надо взять счёт в банке куда платить а в дальнейшем я получу справку о том что счёт закрыт. Номер обращения у меня пришло по смс.ответа по обращению нет. Последний визит до отзыва: Спустя какое-то время и когда я успокоился я решил посетить банк, это было спустя 3 недели, я пришел в отделение очень спокойно и сдерживая себя, у меня было одно желание поскорей это все закончить, так вышло что я успел в банк только в 17:30. Я вошёл в банк и спокойно сказал здравствуйте вот сто гривен, положил их на стол представителя банка и сказал как мне их оплатить, рядом был менеджер Сергей его я игнорировал, мне сказали 5 сек. Я взял тел. и я начал смотреть новости интернета, менеджер спустя 5мин. Сделал счёт и сказал мне, Жекичь касса не работает с улыбкой на лице, я взял счёт и быстро побежал в соседний банк пумб но там мне сказали что касса не работает, потом в следующий это был приват банк, зашёл в банк и спросил у менеджера работает ли касса на что мне с приятной улыбкой ответили что касса работает всегда в рабочее время, я подошёл к кассе и оплатил, когда платил уточноил что за счёт и куда деньги, мне подтвердили что все верно, комиссия составила всего 10гр. Время поджимало и было уже 17:45 я хотел отдать копию квитанции до момента их закрытия в банк по проспект Гагаріна, 43, м. Харків, Кредит Агриколь квитанцию что я оплати. Когда я подошёл к двери отделения банка я ее открыл , на ней не было нечего написано и дверь была открыта, только открыв дверь, последовал толчок мне под ребро пальцами руки охранника и он сказал ждать на улице, при этом закрыв дверь перед мои лицом и смеясь смотря на меня через стекло двери. Я сразу увидел наклейку на двери охранного агентства и позвонил туда, мне ответили что это пульт, когда охранник увидел что я куда-то звоню улыбка сошла с лица и он сразу открыл дверь и сказал заходи. Я продолжая разговор с работником пульта охраны, ответила девушка тел. 0504062233, занёс квитанцию оставил на столе менеджера и начал выходить, охраник мужчина пожилой, сказал что Женя слышишь я что тебя сильно толкнул? Я сказал что нет и мне не понятно зачем он это сделал, на что он ответил что мне надо ему сказать спасибо что он не вызвал группу реогирования на меня. Этот разговор слышала сотрудница пульта в момент происходящего и связь начала прирываться, я в очень не привычном для себя состоянии сказал охраннику что он наверное плохо видет и ему надо лечить зрение, он начал мне что-то говорить в след, я очень разозлился и плюнул им на дверь, да это моя ошибка и я ее признаю, но мне было очень больно и обидно за такое отношение. Дальше девушка с пульта мне дала номер их непосредственного руководителя Александр тел.0502894142, я позвонил и мне назначили встречу на полтавском шляхе 123,г.Харьков на следующий день в 9:30 с целью выяснения происшедшего. Дальше я доехал домой и обратился на горячую линию банка тел.0800305555, ответил молодой человек представился Руслан, я не так хотел пожаловаться а мне было интересно могу ли я забрать справку о закрытии счета в другом отделении т.к. в отделение где все это происходило мне было просто страшно возвращатьсяя ,сотрудники ответил что да я могу забрать справку через 40 дней в другом отделении. В момент общения с работником банка мне уже звонил Александр, начальник охраны с которым была назначена встреча на 9:30. Я когда закончил разговор с банком перезвонил и мне сказали что разберутся с охранником и что они в банковских делах нечего не понимают, сказали что нужны свидетели на что я объяснил что есть камеры и по ним можно все увидеть. Мне пообещали что разберутся на что я предупредил что буду обращаться с заявлением в полицию. Люди кто может подскажите куда ещё можно подать жалобу, думаю есть ли смысл завтра идти писать заявление в полицию? Вывод мой такой что безпредел это норма для этой страны, и любой человек может быть унижен не за что.