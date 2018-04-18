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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 181182183184 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 287 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 22% 63 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 16% 45 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 51 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 74 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 54 Всього голосів : 287 Додано: Чет 30 лис, 2017 13:25 sergio_bender написав: Stringer



Это валюту, а гривны 1:1. Это валюту, а гривны 1:1.

точно, даже не подумал, что "проблема" по грн точно, даже не подумал, что "проблема" по грн Stringer Повідомлень: 7480 З нами з: 23.01.13 Подякував: 206 раз. Подякували: 1023 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2018 21:49 а представителя тут вообще не было? РОШЕН

ФУФЛО swan forever Повідомлень: 328 З нами з: 27.05.15 Подякував: 90 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2018 22:02 Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) swan forever написав: а представителя тут вообще не было? гріколь економний банк. Офпреда нема і не буде. гріколь економний банк. Офпреда нема і не буде. korovas2 Повідомлень: 275 З нами з: 06.03.15 Подякував: 157 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 кві, 2018 20:53 Агриколь позорники http://www.vnutri.org/credit-agricole-b ... ent-616120 Credit Agricole Bank (кредит агриколь банк) проспект Гагаріна, 43, м. Харків Издеваться над людьми это их работа! Предистория: С банком кредит агриколь я познакомился достаточно давно, посещал его для обмена валюты и страховал прям в отделении свой автомобиль. Также через какой-то промежуток времени я отрекомендовал данный банк для страховок у себя на работе и мы делали полное КАСКО страхование сельхоз техники и автомобилей через менеджера Сергея, потом ещё менеджер Сергей мне дал вознаграждение в размере 600гривен которые я не ожидал от него получить и с радостью принял. История: в начале 2018 года, а именно конец февраля у меня заканчивается страховка и я по привычке обращаюсь в банк для того чтоб сделать авто гражданку которую мне считают стоимостью 800гр. на автомобиль Chevrolet Aveo 2010г.в. двигатель 1,4. И работник банка узнает что мне нужно открыть счёт в банке для моего ФОП, ранее счёт у меня был в приват банке ,но я приостанавливал деятельность ФОП на 2 года и закрывал счёт. Далее перескажу вам как шел наш разговор с менеджером банка: Сергей мне предложил открыть счёт ФОП и сказал что какая разница где открыт счёт и что у них дешевле выходит, на что я спросил что дешевле и он мне пояснил что если я не использую счёт мне не надо платить никаких комиссий , что в целом было и в приват банке, но мне было совершенно все равно с каким банком сотрудничать главная моя цель была получать выплаты на счёт за оказанные мной услуги и формирование плотежных поручительств. Далее мне начали задавать вопросы и вносить в компьютер при этом взяв мой паспорт и код в руки, после чего распечатали анкету и сказали подписывать, это были личные данные и я должен был ставить подпись что я даю им право, мои данные разглашать и обрабатывать, работнику банка я сказал что не хочу это подписывать на что он сказал что это стандартная процедура и без нее счёт мне негде не откроют. После того как мне дали договор достаточно содержательного характера, который сказали подписать я отказался и сказал что хочу ознакомиться.после того как я прочитал договор я полностью не смог понять изложенную в нем информацию т.к. меня постоянно торопили и то что я пытаюсь понять что написанно высмеивали, дальше я понял что они заведомо знали что там совершенно не та информация которую мне следует знать. В дальнейшем мне дали ещё много различных бумаг где было написанно много информации что касательно того что и где мне открывают и я должен был это все прочитать и подписать на что мне сказали не переживай это же не кредит, тут все типовое. Самой раковой ошибкой было то что я не ознакомился с тарифами! ЛЮДИ УМОЛЯЮ ВАС СМОТРИТЕ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ТАРИФЫ Бумага с тарифами напечатанна супер мелким шрифтом и они специально выделяют 2-3 пункта жолтым маркером чтоб вы даже не обращали внимание на другие пункты, при этом говоря вот вот самое главное. Далее меня уже обслуживал другой сотрудник который сидел совсем рядом с Сергеем. Как его имя я даже не могу вспомнить, он мне постоянно приговаривал Жекичь. Диалог с другим представителем банка: мне сказали что открытие счета стоит 200гр.и он касса и мне надо эти деньги оплатить что я и сделал, но потом представитель спросил а как я планирую снимать деньги в кассе по чековой или через карту, на что я сказал что через чековую или карту я не знаю так как не понимаю что мне выходит менее затратно. И началась история с чековой книжкой или картой, мне с изложенной информации представителем было нечего не понятно и я решил прислушаться к его рекомендации и открыть карту для поступления денежных средств, стоимость карты составила так же 150гр. которые я оплатил в кассе. К сведению чековая тоже стоит денег. На мой вопрос почему за карту надо платить мне сказали что она именная. Далее мы заполнили все бумаги по карте и мне сказали ждать 2 недели карту что меня крайне удивило и я спросил зачем ждать на что последовал ответ,она же именная, при этом менеджер приговаривал не волнуйся это будет быстрей. Спустя неделю я позвонил и спросил готова ли карта , мне ответили что прошло совсем мало времени и что ждать надо 14 банковских дней. Через 10 банковских дней я опять посетил банк на что мне сказали что карта пришла но нет ПИН кода. Через 15 дней мне позвонили с банка и сказали что можно забрать но я был в командировке и не смог забрать. По прошествии 17 дней я получил заветную карту и пин код ,сказали что для того чтоб активировать карту надо ее вставить в банкомат. Через 2 дня после того как я получил карту я наконец нашел заветный банкомат возле того же отделения банка и решил активировать карточку, сразу вставив карту ,банкомат у меня запросили пин код я его распоковал и увидел что 4 цифры достаточно не удобные мне для использования , соответственно пришла мысль поменять пин код , я прошел по меню банкомата в пункт смены пин кода и ввел новый пин на что в ответ банкомат мне написал недостаточно средств. Через какое-то время я обратился в банк и решил узнать в чем причина и почему я не могу сменить пин код, на что сотрудник мне сказал что тариф за смену пин кода 10гр. И мне нечему удивляться это нормально и стандартно, я разнервничался и спросил что мне стоит ещё ожидать чего я не могу знать, мне ответили что дальше все стандартно и не стоит переживать.Также мне сказали что надо мне сгенерировать ключ и от меня требуется флешка, с собой у меня не было данного девайса и я сказал что заеду на днях с флешкой. Объяснение: У выше упомянутого банка нет как в привате онлайн банкинга( это со слов представителя) , есть специальная программа которую они мне скинут на флешку и там все просто. Спустя продолжительное время ожидани и мук , а также массы потраченных нервов в связке с топливом на дорогу я получил программу на флешку и решил ознакомиться с ней, также мне сказали что на флешку мне скинули инструкцию по использованию и мне надо что-то там сгенерировать, это все элементарно и просто с слов представителя банка. Прийдя домой и посмотрев инструкцию и программу я понял что мне сложно начать ей пользоваться. Опять я поехал в банк и мне менеджер Сергей предложил настроить эту программу дома в воскресенье у нашего общего знакомого, что меня крайне смутило но я согласился. Когда пришло воскресенье я не смог приехать в гости к знакомому для настройки программы в связи с тем что у меня поломался мой автомобиль и мне было надо провести выходной на СТО. Приехал я в банк уже во вторник со своим ноутбуком и флешкой , зашёл в банки и попросил сотрудника помочь мне все настроить, на что сотрудник который мне все оформлял сказал что он занят, в ответ я сказал что нечего страшного я готов подождать и он ответил что хорошо, мне это было приятно как клиенту и я решил посидеть подождать, но через 10 мин.пришел менеджер Сергей и сказал что надо дать ему 200 грн.за то что они настроят, также сказал что эта услуга платная у меня есть тариф и я должен знать об этом, что все что происходит нормально и так везде. После этих слов я был крайне разочарован в банке и позвонил своим партнёрам с вопросом возможно ли мне сменить реквизиты банка на что они сказали что да и это не проблема. Я сказал сотрудникам что больше так не могу и я не буду с ними работать, они мне сразу сказали что я заплатил 350гр. И эти деньги не вернуться и что я все знал когда подписал, и сам согласился на такие условия. Меня такое отношение ещё больше смутило и я оставил карту банка у них на столе и ушел. дальше я поехал в приват банк и за 25 мин.мне выдали новую карту и все настроили а также показали как пользоваться. В это момент мне в Вайбер написал мнеджер Сергей что я что-то исполняю и мне надо ехать подписывать документы, приват банк с меня не взяли никаких оплат и отпустили. Дальше в этот день я поехал на работу и как только сделал все поставленные задачи выехал в банк чтоб закрыть счёт. Когда я приехал в банк и зашёл представитель мне сказал не гони что ты гонишь давай помогу все настроим, но я ему сказал что уже открыл счёт в другом банке. Он поменялся в лице и они вдвоем с Сергеем Стали обвинять что это все виноват я. Но спустя какое-то время я добился бумаг на то чтоб закрыть счёт. Кода они мне дали бумаги на закрытие я стал их внимательно читать а они смотрели на меня с иронией, на что я у них спросил как я могу подписывать документы где столько пустых полей. Они сказала что так и должно быть но я начал их сам заполнять.когда я все заполнил мне сказали что закрытие счета в течении 3-х дней и стоимость этого ещё 100гр. Боже мой я думал что я провалюсь сквозь землю когда это услышал.у меня не было с собой этих денег. Я ушел с банка и решил позвонить на горячюю линию и оставить 1-е жалобу, 2-е узнать как закрыть на самом деле счёт в банке , какие должны Быть заполнены поля, и уточнить все тонкости которые могут возникнуть при закрытии. Меня выслушала по тел. Девушка, приняла всю от меня информацию и пояснила что да действительно надо 100гр. Для закрытия и надо взять счёт в банке куда платить а в дальнейшем я получу справку о том что счёт закрыт. Номер обращения у меня пришло по смс.ответа по обращению нет. Последний визит до отзыва: Спустя какое-то время и когда я успокоился я решил посетить банк, это было спустя 3 недели, я пришел в отделение очень спокойно и сдерживая себя, у меня было одно желание поскорей это все закончить, так вышло что я успел в банк только в 17:30. Я вошёл в банк и спокойно сказал здравствуйте вот сто гривен, положил их на стол представителя банка и сказал как мне их оплатить, рядом был менеджер Сергей его я игнорировал, мне сказали 5 сек. Я взял тел. и я начал смотреть новости интернета, менеджер спустя 5мин. Сделал счёт и сказал мне, Жекичь касса не работает с улыбкой на лице, я взял счёт и быстро побежал в соседний банк пумб но там мне сказали что касса не работает, потом в следующий это был приват банк, зашёл в банк и спросил у менеджера работает ли касса на что мне с приятной улыбкой ответили что касса работает всегда в рабочее время, я подошёл к кассе и оплатил, когда платил уточноил что за счёт и куда деньги, мне подтвердили что все верно, комиссия составила всего 10гр. Время поджимало и было уже 17:45 я хотел отдать копию квитанции до момента их закрытия в банк по проспект Гагаріна, 43, м. Харків, Кредит Агриколь квитанцию что я оплати. Когда я подошёл к двери отделения банка я ее открыл , на ней не было нечего написано и дверь была открыта, только открыв дверь, последовал толчок мне под ребро пальцами руки охранника и он сказал ждать на улице, при этом закрыв дверь перед мои лицом и смеясь смотря на меня через стекло двери. Я сразу увидел наклейку на двери охранного агентства и позвонил туда, мне ответили что это пульт, когда охранник увидел что я куда-то звоню улыбка сошла с лица и он сразу открыл дверь и сказал заходи. Я продолжая разговор с работником пульта охраны, ответила девушка тел. 0504062233, занёс квитанцию оставил на столе менеджера и начал выходить, охраник мужчина пожилой, сказал что Женя слышишь я что тебя сильно толкнул? Я сказал что нет и мне не понятно зачем он это сделал, на что он ответил что мне надо ему сказать спасибо что он не вызвал группу реогирования на меня. Этот разговор слышала сотрудница пульта в момент происходящего и связь начала прирываться, я в очень не привычном для себя состоянии сказал охраннику что он наверное плохо видет и ему надо лечить зрение, он начал мне что-то говорить в след, я очень разозлился и плюнул им на дверь, да это моя ошибка и я ее признаю, но мне было очень больно и обидно за такое отношение. Дальше девушка с пульта мне дала номер их непосредственного руководителя Александр тел.0502894142, я позвонил и мне назначили встречу на полтавском шляхе 123,г.Харьков на следующий день в 9:30 с целью выяснения происшедшего. Дальше я доехал домой и обратился на горячую линию банка тел.0800305555, ответил молодой человек представился Руслан, я не так хотел пожаловаться а мне было интересно могу ли я забрать справку о закрытии счета в другом отделении т.к. в отделение где все это происходило мне было просто страшно возвращатьсяя ,сотрудники ответил что да я могу забрать справку через 40 дней в другом отделении. В момент общения с работником банка мне уже звонил Александр, начальник охраны с которым была назначена встреча на 9:30. Я когда закончил разговор с банком перезвонил и мне сказали что разберутся с охранником и что они в банковских делах нечего не понимают, сказали что нужны свидетели на что я объяснил что есть камеры и по ним можно все увидеть. Мне пообещали что разберутся на что я предупредил что буду обращаться с заявлением в полицию. Люди кто может подскажите куда ещё можно подать жалобу, думаю есть ли смысл завтра идти писать заявление в полицию? Вывод мой такой что безпредел это норма для этой страны, и любой человек может быть унижен не за что. titenko_eugene

Повідомлень: 1 З нами з: 17.04.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 кві, 2018 07:44 Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) titenko_eugene, це якийсь ЖАХ! Zochan Повідомлень: 89 З нами з: 22.10.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 кві, 2018 08:25 Zochan написав: titenko_eugene, це якийсь ЖАХ! , це якийсь ЖАХ!



Точно. )



Через 2 дня после того как я получил карту я наконец нашел заветный банкомат возле того же отделения банка Точно. )после того как я получил карту я наконец нашел заветный банкомат Aps

Повідомлень: 1890 З нами з: 24.06.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 кві, 2018 09:20 Aps написав: Zochan написав: titenko_eugene, це якийсь ЖАХ! , це якийсь ЖАХ!



Точно. )



Через 2 дня после того как я получил карту я наконец нашел заветный банкомат возле того же отделения банка Точно. )после того как я получил карту я наконец нашел заветный банкомат



ну че Моисей со всем израильским народом 40 лет искал выход с Синайского полуострова, а тут всего 2 дня искать банкомат возле отделения банка ) ну че Моисей со всем израильским народом 40 лет искал выход с Синайского полуострова, а тут всего 2 дня искать банкомат возле отделения банка ) Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 34083 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5417 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 кві, 2018 08:06 titenko_eugene написав: Credit Agricole Bank (кредит агриколь банк) проспект Гагаріна, 43, м. Харків Издеваться над людьми это их работа! Предистория: С банком кредит агриколь я познакомился достаточно давно, посещал его для обмена валюты и страховал прям в отделении свой автомобиль. Также через какой-то промежуток времени я отрекомендовал данный банк для страховок у себя на работе и мы делали полное КАСКО страхование сельхоз техники и автомобилей через менеджера Сергея, потом ещё менеджер Сергей мне дал вознаграждение в размере 600гривен которые я не ожидал от него получить и с радостью принял. История: в начале 2018 года, а именно конец февраля у меня заканчивается страховка и я по привычке обращаюсь в банк для того чтоб сделать авто гражданку которую мне считают стоимостью 800гр. на автомобиль Chevrolet Aveo 2010г.в. двигатель 1,4. И работник банка узнает что мне нужно открыть счёт в банке для моего ФОП, ранее счёт у меня был в приват банке ,но я приостанавливал деятельность ФОП на 2 года и закрывал счёт. Далее перескажу вам как шел наш разговор с менеджером банка: Сергей мне предложил открыть счёт ФОП и сказал что какая разница где открыт счёт и что у них дешевле выходит, на что я спросил что дешевле и он мне пояснил что если я не использую счёт мне не надо платить никаких комиссий , что в целом было и в приват банке, но мне было совершенно все равно с каким банком сотрудничать главная моя цель была получать выплаты на счёт за оказанные мной услуги и формирование плотежных поручительств. Далее мне начали задавать вопросы и вносить в компьютер при этом взяв мой паспорт и код в руки, после чего распечатали анкету и сказали подписывать, это были личные данные и я должен был ставить подпись что я даю им право, мои данные разглашать и обрабатывать, работнику банка я сказал что не хочу это подписывать на что он сказал что это стандартная процедура и без нее счёт мне негде не откроют. После того как мне дали договор достаточно содержательного характера, который сказали подписать я отказался и сказал что хочу ознакомиться.после того как я прочитал договор я полностью не смог понять изложенную в нем информацию т.к. меня постоянно торопили и то что я пытаюсь понять что написанно высмеивали, дальше я понял что они заведомо знали что там совершенно не та информация которую мне следует знать. В дальнейшем мне дали ещё много различных бумаг где было написанно много информации что касательно того что и где мне открывают и я должен был это все прочитать и подписать на что мне сказали не переживай это же не кредит, тут все типовое. Самой раковой ошибкой было то что я не ознакомился с тарифами! ЛЮДИ УМОЛЯЮ ВАС СМОТРИТЕ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ТАРИФЫ Бумага с тарифами напечатанна супер мелким шрифтом и они специально выделяют 2-3 пункта жолтым маркером чтоб вы даже не обращали внимание на другие пункты, при этом говоря вот вот самое главное. Далее меня уже обслуживал другой сотрудник который сидел совсем рядом с Сергеем. Как его имя я даже не могу вспомнить, он мне постоянно приговаривал Жекичь. Диалог с другим представителем банка: мне сказали что открытие счета стоит 200гр.и он касса и мне надо эти деньги оплатить что я и сделал, но потом представитель спросил а как я планирую снимать деньги в кассе по чековой или через карту, на что я сказал что через чековую или карту я не знаю так как не понимаю что мне выходит менее затратно. И началась история с чековой книжкой или картой, мне с изложенной информации представителем было нечего не понятно и я решил прислушаться к его рекомендации и открыть карту для поступления денежных средств, стоимость карты составила так же 150гр. которые я оплатил в кассе. К сведению чековая тоже стоит денег. На мой вопрос почему за карту надо платить мне сказали что она именная. Далее мы заполнили все бумаги по карте и мне сказали ждать 2 недели карту что меня крайне удивило и я спросил зачем ждать на что последовал ответ,она же именная, при этом менеджер приговаривал не волнуйся это будет быстрей. Спустя неделю я позвонил и спросил готова ли карта , мне ответили что прошло совсем мало времени и что ждать надо 14 банковских дней. Через 10 банковских дней я опять посетил банк на что мне сказали что карта пришла но нет ПИН кода. Через 15 дней мне позвонили с банка и сказали что можно забрать но я был в командировке и не смог забрать. По прошествии 17 дней я получил заветную карту и пин код ,сказали что для того чтоб активировать карту надо ее вставить в банкомат. Через 2 дня после того как я получил карту я наконец нашел заветный банкомат возле того же отделения банка и решил активировать карточку, сразу вставив карту ,банкомат у меня запросили пин код я его распоковал и увидел что 4 цифры достаточно не удобные мне для использования , соответственно пришла мысль поменять пин код , я прошел по меню банкомата в пункт смены пин кода и ввел новый пин на что в ответ банкомат мне написал недостаточно средств. Через какое-то время я обратился в банк и решил узнать в чем причина и почему я не могу сменить пин код, на что сотрудник мне сказал что тариф за смену пин кода 10гр. И мне нечему удивляться это нормально и стандартно, я разнервничался и спросил что мне стоит ещё ожидать чего я не могу знать, мне ответили что дальше все стандартно и не стоит переживать.Также мне сказали что надо мне сгенерировать ключ и от меня требуется флешка, с собой у меня не было данного девайса и я сказал что заеду на днях с флешкой. Объяснение: У выше упомянутого банка нет как в привате онлайн банкинга( это со слов представителя) , есть специальная программа которую они мне скинут на флешку и там все просто. Спустя продолжительное время ожидани и мук , а также массы потраченных нервов в связке с топливом на дорогу я получил программу на флешку и решил ознакомиться с ней, также мне сказали что на флешку мне скинули инструкцию по использованию и мне надо что-то там сгенерировать, это все элементарно и просто с слов представителя банка. Прийдя домой и посмотрев инструкцию и программу я понял что мне сложно начать ей пользоваться. Опять я поехал в банк и мне менеджер Сергей предложил настроить эту программу дома в воскресенье у нашего общего знакомого, что меня крайне смутило но я согласился. Когда пришло воскресенье я не смог приехать в гости к знакомому для настройки программы в связи с тем что у меня поломался мой автомобиль и мне было надо провести выходной на СТО. Приехал я в банк уже во вторник со своим ноутбуком и флешкой , зашёл в банки и попросил сотрудника помочь мне все настроить, на что сотрудник который мне все оформлял сказал что он занят, в ответ я сказал что нечего страшного я готов подождать и он ответил что хорошо, мне это было приятно как клиенту и я решил посидеть подождать, но через 10 мин.пришел менеджер Сергей и сказал что надо дать ему 200 грн.за то что они настроят, также сказал что эта услуга платная у меня есть тариф и я должен знать об этом, что все что происходит нормально и так везде. После этих слов я был крайне разочарован в банке и позвонил своим партнёрам с вопросом возможно ли мне сменить реквизиты банка на что они сказали что да и это не проблема. Я сказал сотрудникам что больше так не могу и я не буду с ними работать, они мне сразу сказали что я заплатил 350гр. И эти деньги не вернуться и что я все знал когда подписал, и сам согласился на такие условия. Меня такое отношение ещё больше смутило и я оставил карту банка у них на столе и ушел. дальше я поехал в приват банк и за 25 мин.мне выдали новую карту и все настроили а также показали как пользоваться. В это момент мне в Вайбер написал мнеджер Сергей что я что-то исполняю и мне надо ехать подписывать документы, приват банк с меня не взяли никаких оплат и отпустили. Дальше в этот день я поехал на работу и как только сделал все поставленные задачи выехал в банк чтоб закрыть счёт. Когда я приехал в банк и зашёл представитель мне сказал не гони что ты гонишь давай помогу все настроим, но я ему сказал что уже открыл счёт в другом банке. Он поменялся в лице и они вдвоем с Сергеем Стали обвинять что это все виноват я. Но спустя какое-то время я добился бумаг на то чтоб закрыть счёт. Кода они мне дали бумаги на закрытие я стал их внимательно читать а они смотрели на меня с иронией, на что я у них спросил как я могу подписывать документы где столько пустых полей. Они сказала что так и должно быть но я начал их сам заполнять.когда я все заполнил мне сказали что закрытие счета в течении 3-х дней и стоимость этого ещё 100гр. Боже мой я думал что я провалюсь сквозь землю когда это услышал.у меня не было с собой этих денег. Я ушел с банка и решил позвонить на горячюю линию и оставить 1-е жалобу, 2-е узнать как закрыть на самом деле счёт в банке , какие должны Быть заполнены поля, и уточнить все тонкости которые могут возникнуть при закрытии. Меня выслушала по тел. Девушка, приняла всю от меня информацию и пояснила что да действительно надо 100гр. Для закрытия и надо взять счёт в банке куда платить а в дальнейшем я получу справку о том что счёт закрыт. Номер обращения у меня пришло по смс.ответа по обращению нет. Последний визит до отзыва: Спустя какое-то время и когда я успокоился я решил посетить банк, это было спустя 3 недели, я пришел в отделение очень спокойно и сдерживая себя, у меня было одно желание поскорей это все закончить, так вышло что я успел в банк только в 17:30. Я вошёл в банк и спокойно сказал здравствуйте вот сто гривен, положил их на стол представителя банка и сказал как мне их оплатить, рядом был менеджер Сергей его я игнорировал, мне сказали 5 сек. Я взял тел. и я начал смотреть новости интернета, менеджер спустя 5мин. Сделал счёт и сказал мне, Жекичь касса не работает с улыбкой на лице, я взял счёт и быстро побежал в соседний банк пумб но там мне сказали что касса не работает, потом в следующий это был приват банк, зашёл в банк и спросил у менеджера работает ли касса на что мне с приятной улыбкой ответили что касса работает всегда в рабочее время, я подошёл к кассе и оплатил, когда платил уточноил что за счёт и куда деньги, мне подтвердили что все верно, комиссия составила всего 10гр. Время поджимало и было уже 17:45 я хотел отдать копию квитанции до момента их закрытия в банк по проспект Гагаріна, 43, м. Харків, Кредит Агриколь квитанцию что я оплати. Когда я подошёл к двери отделения банка я ее открыл , на ней не было нечего написано и дверь была открыта, только открыв дверь, последовал толчок мне под ребро пальцами руки охранника и он сказал ждать на улице, при этом закрыв дверь перед мои лицом и смеясь смотря на меня через стекло двери. Я сразу увидел наклейку на двери охранного агентства и позвонил туда, мне ответили что это пульт, когда охранник увидел что я куда-то звоню улыбка сошла с лица и он сразу открыл дверь и сказал заходи. Я продолжая разговор с работником пульта охраны, ответила девушка тел. 0504062233, занёс квитанцию оставил на столе менеджера и начал выходить, охраник мужчина пожилой, сказал что Женя слышишь я что тебя сильно толкнул? Я сказал что нет и мне не понятно зачем он это сделал, на что он ответил что мне надо ему сказать спасибо что он не вызвал группу реогирования на меня. Этот разговор слышала сотрудница пульта в момент происходящего и связь начала прирываться, я в очень не привычном для себя состоянии сказал охраннику что он наверное плохо видет и ему надо лечить зрение, он начал мне что-то говорить в след, я очень разозлился и плюнул им на дверь, да это моя ошибка и я ее признаю, но мне было очень больно и обидно за такое отношение. Дальше девушка с пульта мне дала номер их непосредственного руководителя Александр тел.0502894142, я позвонил и мне назначили встречу на полтавском шляхе 123,г.Харьков на следующий день в 9:30 с целью выяснения происшедшего. Дальше я доехал домой и обратился на горячую линию банка тел.0800305555, ответил молодой человек представился Руслан, я не так хотел пожаловаться а мне было интересно могу ли я забрать справку о закрытии счета в другом отделении т.к. в отделение где все это происходило мне было просто страшно возвращатьсяя ,сотрудники ответил что да я могу забрать справку через 40 дней в другом отделении. В момент общения с работником банка мне уже звонил Александр, начальник охраны с которым была назначена встреча на 9:30. Я когда закончил разговор с банком перезвонил и мне сказали что разберутся с охранником и что они в банковских делах нечего не понимают, сказали что нужны свидетели на что я объяснил что есть камеры и по ним можно все увидеть. Мне пообещали что разберутся на что я предупредил что буду обращаться с заявлением в полицию. Люди кто может подскажите куда ещё можно подать жалобу, думаю есть ли смысл завтра идти писать заявление в полицию? Вывод мой такой что безпредел это норма для этой страны, и любой человек может быть унижен не за что. http://www.vnutri.org/credit-agricole-b ... ent-616120 Credit Agricole Bank (кредит агриколь банк) проспект Гагаріна, 43, м. Харків Издеваться над людьми это их работа! Предистория: С банком кредит агриколь я познакомился достаточно давно, посещал его для обмена валюты и страховал прям в отделении свой автомобиль. Также через какой-то промежуток времени я отрекомендовал данный банк для страховок у себя на работе и мы делали полное КАСКО страхование сельхоз техники и автомобилей через менеджера Сергея, потом ещё менеджер Сергей мне дал вознаграждение в размере 600гривен которые я не ожидал от него получить и с радостью принял. История: в начале 2018 года, а именно конец февраля у меня заканчивается страховка и я по привычке обращаюсь в банк для того чтоб сделать авто гражданку которую мне считают стоимостью 800гр. на автомобиль Chevrolet Aveo 2010г.в. двигатель 1,4. И работник банка узнает что мне нужно открыть счёт в банке для моего ФОП, ранее счёт у меня был в приват банке ,но я приостанавливал деятельность ФОП на 2 года и закрывал счёт. Далее перескажу вам как шел наш разговор с менеджером банка: Сергей мне предложил открыть счёт ФОП и сказал что какая разница где открыт счёт и что у них дешевле выходит, на что я спросил что дешевле и он мне пояснил что если я не использую счёт мне не надо платить никаких комиссий , что в целом было и в приват банке, но мне было совершенно все равно с каким банком сотрудничать главная моя цель была получать выплаты на счёт за оказанные мной услуги и формирование плотежных поручительств. Далее мне начали задавать вопросы и вносить в компьютер при этом взяв мой паспорт и код в руки, после чего распечатали анкету и сказали подписывать, это были личные данные и я должен был ставить подпись что я даю им право, мои данные разглашать и обрабатывать, работнику банка я сказал что не хочу это подписывать на что он сказал что это стандартная процедура и без нее счёт мне негде не откроют. После того как мне дали договор достаточно содержательного характера, который сказали подписать я отказался и сказал что хочу ознакомиться.после того как я прочитал договор я полностью не смог понять изложенную в нем информацию т.к. меня постоянно торопили и то что я пытаюсь понять что написанно высмеивали, дальше я понял что они заведомо знали что там совершенно не та информация которую мне следует знать. В дальнейшем мне дали ещё много различных бумаг где было написанно много информации что касательно того что и где мне открывают и я должен был это все прочитать и подписать на что мне сказали не переживай это же не кредит, тут все типовое. Самой раковой ошибкой было то что я не ознакомился с тарифами! ЛЮДИ УМОЛЯЮ ВАС СМОТРИТЕ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ТАРИФЫ Бумага с тарифами напечатанна супер мелким шрифтом и они специально выделяют 2-3 пункта жолтым маркером чтоб вы даже не обращали внимание на другие пункты, при этом говоря вот вот самое главное. Далее меня уже обслуживал другой сотрудник который сидел совсем рядом с Сергеем. Как его имя я даже не могу вспомнить, он мне постоянно приговаривал Жекичь. Диалог с другим представителем банка: мне сказали что открытие счета стоит 200гр.и он касса и мне надо эти деньги оплатить что я и сделал, но потом представитель спросил а как я планирую снимать деньги в кассе по чековой или через карту, на что я сказал что через чековую или карту я не знаю так как не понимаю что мне выходит менее затратно. И началась история с чековой книжкой или картой, мне с изложенной информации представителем было нечего не понятно и я решил прислушаться к его рекомендации и открыть карту для поступления денежных средств, стоимость карты составила так же 150гр. которые я оплатил в кассе. К сведению чековая тоже стоит денег. На мой вопрос почему за карту надо платить мне сказали что она именная. Далее мы заполнили все бумаги по карте и мне сказали ждать 2 недели карту что меня крайне удивило и я спросил зачем ждать на что последовал ответ,она же именная, при этом менеджер приговаривал не волнуйся это будет быстрей. Спустя неделю я позвонил и спросил готова ли карта , мне ответили что прошло совсем мало времени и что ждать надо 14 банковских дней. Через 10 банковских дней я опять посетил банк на что мне сказали что карта пришла но нет ПИН кода. Через 15 дней мне позвонили с банка и сказали что можно забрать но я был в командировке и не смог забрать. По прошествии 17 дней я получил заветную карту и пин код ,сказали что для того чтоб активировать карту надо ее вставить в банкомат. Через 2 дня после того как я получил карту я наконец нашел заветный банкомат возле того же отделения банка и решил активировать карточку, сразу вставив карту ,банкомат у меня запросили пин код я его распоковал и увидел что 4 цифры достаточно не удобные мне для использования , соответственно пришла мысль поменять пин код , я прошел по меню банкомата в пункт смены пин кода и ввел новый пин на что в ответ банкомат мне написал недостаточно средств. Через какое-то время я обратился в банк и решил узнать в чем причина и почему я не могу сменить пин код, на что сотрудник мне сказал что тариф за смену пин кода 10гр. И мне нечему удивляться это нормально и стандартно, я разнервничался и спросил что мне стоит ещё ожидать чего я не могу знать, мне ответили что дальше все стандартно и не стоит переживать.Также мне сказали что надо мне сгенерировать ключ и от меня требуется флешка, с собой у меня не было данного девайса и я сказал что заеду на днях с флешкой. Объяснение: У выше упомянутого банка нет как в привате онлайн банкинга( это со слов представителя) , есть специальная программа которую они мне скинут на флешку и там все просто. Спустя продолжительное время ожидани и мук , а также массы потраченных нервов в связке с топливом на дорогу я получил программу на флешку и решил ознакомиться с ней, также мне сказали что на флешку мне скинули инструкцию по использованию и мне надо что-то там сгенерировать, это все элементарно и просто с слов представителя банка. Прийдя домой и посмотрев инструкцию и программу я понял что мне сложно начать ей пользоваться. Опять я поехал в банк и мне менеджер Сергей предложил настроить эту программу дома в воскресенье у нашего общего знакомого, что меня крайне смутило но я согласился. Когда пришло воскресенье я не смог приехать в гости к знакомому для настройки программы в связи с тем что у меня поломался мой автомобиль и мне было надо провести выходной на СТО. Приехал я в банк уже во вторник со своим ноутбуком и флешкой , зашёл в банки и попросил сотрудника помочь мне все настроить, на что сотрудник который мне все оформлял сказал что он занят, в ответ я сказал что нечего страшного я готов подождать и он ответил что хорошо, мне это было приятно как клиенту и я решил посидеть подождать, но через 10 мин.пришел менеджер Сергей и сказал что надо дать ему 200 грн.за то что они настроят, также сказал что эта услуга платная у меня есть тариф и я должен знать об этом, что все что происходит нормально и так везде. После этих слов я был крайне разочарован в банке и позвонил своим партнёрам с вопросом возможно ли мне сменить реквизиты банка на что они сказали что да и это не проблема. Я сказал сотрудникам что больше так не могу и я не буду с ними работать, они мне сразу сказали что я заплатил 350гр. И эти деньги не вернуться и что я все знал когда подписал, и сам согласился на такие условия. Меня такое отношение ещё больше смутило и я оставил карту банка у них на столе и ушел. дальше я поехал в приват банк и за 25 мин.мне выдали новую карту и все настроили а также показали как пользоваться. В это момент мне в Вайбер написал мнеджер Сергей что я что-то исполняю и мне надо ехать подписывать документы, приват банк с меня не взяли никаких оплат и отпустили. Дальше в этот день я поехал на работу и как только сделал все поставленные задачи выехал в банк чтоб закрыть счёт. Когда я приехал в банк и зашёл представитель мне сказал не гони что ты гонишь давай помогу все настроим, но я ему сказал что уже открыл счёт в другом банке. Он поменялся в лице и они вдвоем с Сергеем Стали обвинять что это все виноват я. Но спустя какое-то время я добился бумаг на то чтоб закрыть счёт. Кода они мне дали бумаги на закрытие я стал их внимательно читать а они смотрели на меня с иронией, на что я у них спросил как я могу подписывать документы где столько пустых полей. Они сказала что так и должно быть но я начал их сам заполнять.когда я все заполнил мне сказали что закрытие счета в течении 3-х дней и стоимость этого ещё 100гр. Боже мой я думал что я провалюсь сквозь землю когда это услышал.у меня не было с собой этих денег. Я ушел с банка и решил позвонить на горячюю линию и оставить 1-е жалобу, 2-е узнать как закрыть на самом деле счёт в банке , какие должны Быть заполнены поля, и уточнить все тонкости которые могут возникнуть при закрытии. Меня выслушала по тел. Девушка, приняла всю от меня информацию и пояснила что да действительно надо 100гр. Для закрытия и надо взять счёт в банке куда платить а в дальнейшем я получу справку о том что счёт закрыт. Номер обращения у меня пришло по смс.ответа по обращению нет. Последний визит до отзыва: Спустя какое-то время и когда я успокоился я решил посетить банк, это было спустя 3 недели, я пришел в отделение очень спокойно и сдерживая себя, у меня было одно желание поскорей это все закончить, так вышло что я успел в банк только в 17:30. Я вошёл в банк и спокойно сказал здравствуйте вот сто гривен, положил их на стол представителя банка и сказал как мне их оплатить, рядом был менеджер Сергей его я игнорировал, мне сказали 5 сек. Я взял тел. и я начал смотреть новости интернета, менеджер спустя 5мин. Сделал счёт и сказал мне, Жекичь касса не работает с улыбкой на лице, я взял счёт и быстро побежал в соседний банк пумб но там мне сказали что касса не работает, потом в следующий это был приват банк, зашёл в банк и спросил у менеджера работает ли касса на что мне с приятной улыбкой ответили что касса работает всегда в рабочее время, я подошёл к кассе и оплатил, когда платил уточноил что за счёт и куда деньги, мне подтвердили что все верно, комиссия составила всего 10гр. Время поджимало и было уже 17:45 я хотел отдать копию квитанции до момента их закрытия в банк по проспект Гагаріна, 43, м. Харків, Кредит Агриколь квитанцию что я оплати. Когда я подошёл к двери отделения банка я ее открыл , на ней не было нечего написано и дверь была открыта, только открыв дверь, последовал толчок мне под ребро пальцами руки охранника и он сказал ждать на улице, при этом закрыв дверь перед мои лицом и смеясь смотря на меня через стекло двери. Я сразу увидел наклейку на двери охранного агентства и позвонил туда, мне ответили что это пульт, когда охранник увидел что я куда-то звоню улыбка сошла с лица и он сразу открыл дверь и сказал заходи. Я продолжая разговор с работником пульта охраны, ответила девушка тел. 0504062233, занёс квитанцию оставил на столе менеджера и начал выходить, охраник мужчина пожилой, сказал что Женя слышишь я что тебя сильно толкнул? Я сказал что нет и мне не понятно зачем он это сделал, на что он ответил что мне надо ему сказать спасибо что он не вызвал группу реогирования на меня. Этот разговор слышала сотрудница пульта в момент происходящего и связь начала прирываться, я в очень не привычном для себя состоянии сказал охраннику что он наверное плохо видет и ему надо лечить зрение, он начал мне что-то говорить в след, я очень разозлился и плюнул им на дверь, да это моя ошибка и я ее признаю, но мне было очень больно и обидно за такое отношение. Дальше девушка с пульта мне дала номер их непосредственного руководителя Александр тел.0502894142, я позвонил и мне назначили встречу на полтавском шляхе 123,г.Харьков на следующий день в 9:30 с целью выяснения происшедшего. Дальше я доехал домой и обратился на горячую линию банка тел.0800305555, ответил молодой человек представился Руслан, я не так хотел пожаловаться а мне было интересно могу ли я забрать справку о закрытии счета в другом отделении т.к. в отделение где все это происходило мне было просто страшно возвращатьсяя ,сотрудники ответил что да я могу забрать справку через 40 дней в другом отделении. В момент общения с работником банка мне уже звонил Александр, начальник охраны с которым была назначена встреча на 9:30. Я когда закончил разговор с банком перезвонил и мне сказали что разберутся с охранником и что они в банковских делах нечего не понимают, сказали что нужны свидетели на что я объяснил что есть камеры и по ним можно все увидеть. Мне пообещали что разберутся на что я предупредил что буду обращаться с заявлением в полицию. Люди кто может подскажите куда ещё можно подать жалобу, думаю есть ли смысл завтра идти писать заявление в полицию? Вывод мой такой что безпредел это норма для этой страны, и любой человек может быть унижен не за что. Заказуха Заказуха Щось мені з ТАС "щастить" BBC

Повідомлень: 13171 З нами з: 12.08.10 Подякував: 1004 раз. Подякували: 1099 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 кві, 2018 08:28

ключница методичку писала НИ за чтоключница методичку писала v57 Повідомлень: 1674 З нами з: 14.03.10 Подякував: 62 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 кві, 2018 11:09 BBC

Это все детский лепет в сравнении с тем,что творит топ-менеджмент.Зато исправно карты лочат хомякам.

https://m.antikor.com.ua/articles/22752 ... ym_agentom Это все детский лепет в сравнении с тем,что творит топ-менеджмент.Зато исправно карты лочат хомякам. Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны... _Slava_

Повідомлень: 523 З нами з: 30.11.12 Подякував: 58 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 181182183184 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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