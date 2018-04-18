Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:24
titenko_eugene Сопоставимые впечатления - но в другом городе. Честно говоря, с бумагами с ними лучше не связываться! Юридическое качество договоров оставляет желать лучшего! Да, я хотела найти в этом банке то, что именуют уровнем... Хотела... Но отдаю предпочтение тем банкам, которые четко оформляют документы и не менее четко работают!
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