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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 287
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
51
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
54
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:24

titenko_eugene Сопоставимые впечатления - но в другом городе. Честно говоря, с бумагами с ними лучше не связываться! Юридическое качество договоров оставляет желать лучшего! Да, я хотела найти в этом банке то, что именуют уровнем... Хотела... Но отдаю предпочтение тем банкам, которые четко оформляют документы и не менее четко работают!
Marica
 
Повідомлень: 79
З нами з: 06.08.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 182183184185
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