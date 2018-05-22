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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 287
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
51
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
54
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:24

titenko_eugene Сопоставимые впечатления - но в другом городе. Честно говоря, с бумагами с ними лучше не связываться! Юридическое качество договоров оставляет желать лучшего! Да, я хотела найти в этом банке то, что именуют уровнем... Хотела... Но отдаю предпочтение тем банкам, которые четко оформляют документы и не менее четко работают!
Marica
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:41

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Заказуха?

https://oligarh.media/2018/05/23/vladim ... skij-bank/
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:52

  бульбик написав:Заказуха?

https://oligarh.media/2018/05/23/vladim ... skij-bank/

На горячке ему сказали, что на корсчету нет денег :mrgreen:
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:06

  бульбик написав:Заказуха?

https://oligarh.media/2018/05/23/vladim ... skij-bank/

Бред! Обиженный клиент решил таким способом вылить грязь на банк. Этот банк входит в первую пятерку банков по стрессо-устойчивости, и никогда нареканий не было.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:24

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Да, весьма забавно такое читать. Один из немногих банков где без предзаказа удалось снять вполне приличную сумму, что на сегодня редкость.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:29

  artemiustas написав:Да, весьма забавно такое читать. Один из немногих банков где без предзаказа удалось снять вполне приличную сумму, что на сегодня редкость.

Но согласитесь, шо банка по клиентооооооориентированности самая гнилая. Как не прийду в своё отд. на КПИ(Киев) так попадаю в очередь на 30..40мин или пишу заяву по любому поводу, на которую жду ответа по 30дн :mrgreen:
А гроши да, есть и много... но банка дурная. Ото хай в фекалиях и ковыряется :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:32

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Да что тут соглашаться. Это давно известный факт))) Обслуживание - совок лютый. Даже на некоторых отделениях газмяса получше. Банк подходит для того чтобы держать валюту с возможностью ее оперативного снятия. Кстати внутри организации у них ещё большая бюрократия и совок. Печально это.
artemiustas
 
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