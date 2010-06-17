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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:24
titenko_eugene Сопоставимые впечатления - но в другом городе. Честно говоря, с бумагами с ними лучше не связываться! Юридическое качество договоров оставляет желать лучшего! Да, я хотела найти в этом банке то, что именуют уровнем... Хотела... Но отдаю предпочтение тем банкам, которые четко оформляют документы и не менее четко работают!
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:41
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:52
На горячке ему сказали, что на корсчету нет денег
Всё IMHO
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:06
Бред! Обиженный клиент решил таким способом вылить грязь на банк. Этот банк входит в первую пятерку банков по стрессо-устойчивости, и никогда нареканий не было.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:24
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Да, весьма забавно такое читать. Один из немногих банков где без предзаказа удалось снять вполне приличную сумму, что на сегодня редкость.
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:29
Но согласитесь, шо банка по клиентооооооориентированности самая гнилая. Как не прийду в своё отд. на КПИ(Киев) так попадаю в очередь на 30..40мин или пишу заяву по любому поводу, на которую жду ответа по 30дн
А гроши да, есть и много... но банка дурная. Ото хай в фекалиях и ковыряется
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:32
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Да что тут соглашаться. Это давно известный факт))) Обслуживание - совок лютый. Даже на некоторых отделениях газмяса получше. Банк подходит для того чтобы держать валюту с возможностью ее оперативного снятия. Кстати внутри организации у них ещё большая бюрократия и совок. Печально это.
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:22
Зато банкоматы неплохо заполнены и самое главное не жадные.
Не уверен что им эти физики вообще надо.
Додано: Сер 13 чер, 2018 14:15
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Подскажите, долларовые карты Visa Internet и Базова картка чем-то существенно отличаются?
Додано: П'ят 15 чер, 2018 19:00
ФИлимоныч
Ну что, господа, успели сегодня познакомиться с братом Аполоныча - Филимонычем?
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