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Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:46
Вітаємо!
Раді повідомити, що відтепер через i-Bank Ви можете БЕЗКОШТОВНО поповнювати мобільний телефон, сплачувати провайдеру за користування домашнім Інтернетом і ТВ, та багато іншого. І це все в 3 кліки, адже ми додали новий функціонал, щоб зробити користування інтернет-банкінгом ще більш зручним і вигідним для Вас.
Здійснити оплату Ви можете за допомогою віджету «Оплата послуг», який розташований на правій панелі i-Bank або перейшовши в розділ «Платежі» - «Оплата послуг».
Це тільки початок! Незабаром чекайте на оновлений i-Bank, де Ви зможете отримати та оплатити Ваші рахунки за комунальні послуги.
Бажаємо приємного користування!
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:35
Квесторе_поверніться написав:
Раді повідомити...
передайте им, шо если нема КБ за оту всю муру, шо они прикрутили, то Портмоне тада лучше!!
Хай лучше делают аХцию с Пормоне или доздыхивающими Изей и АйПеем с начислением ну хотя бы бонусов на абонку того же Портмоне или баллов за шаровую оплату у Изи и мож тада я им часть денеХ и занесу за коммуналку.
И хай сделают нормальную онлайн-процедуру регулярного повышения лимита по кредиткам
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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