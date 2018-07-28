Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Додано: Вів 03 лип, 2018 14:46

Вітаємо!



Раді повідомити, що відтепер через i-Bank Ви можете БЕЗКОШТОВНО поповнювати мобільний телефон, сплачувати провайдеру за користування домашнім Інтернетом і ТВ, та багато іншого. І це все в 3 кліки, адже ми додали новий функціонал, щоб зробити користування інтернет-банкінгом ще більш зручним і вигідним для Вас.



Здійснити оплату Ви можете за допомогою віджету «Оплата послуг», який розташований на правій панелі i-Bank або перейшовши в розділ «Платежі» - «Оплата послуг».



Це тільки початок! Незабаром чекайте на оновлений i-Bank, де Ви зможете отримати та оплатити Ваші рахунки за комунальні послуги.



Бажаємо приємного користування!

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