Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Раді повідомити, що відтепер через i-Bank Ви можете БЕЗКОШТОВНО поповнювати мобільний телефон, сплачувати провайдеру за користування домашнім Інтернетом і ТВ, та багато іншого. І це все в 3 кліки, адже ми додали новий функціонал, щоб зробити користування інтернет-банкінгом ще більш зручним і вигідним для Вас.
Здійснити оплату Ви можете за допомогою віджету «Оплата послуг», який розташований на правій панелі i-Bank або перейшовши в розділ «Платежі» - «Оплата послуг».
Це тільки початок! Незабаром чекайте на оновлений i-Bank, де Ви зможете отримати та оплатити Ваші рахунки за комунальні послуги.
Бажаємо приємного користування!
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передайте им, шо если нема КБ за оту всю муру, шо они прикрутили, то Портмоне тада лучше!! Хай лучше делают аХцию с Пормоне или доздыхивающими Изей и АйПеем с начислением ну хотя бы бонусов на абонку того же Портмоне или баллов за шаровую оплату у Изи и мож тада я им часть денеХ и занесу за коммуналку. И хай сделают нормальную онлайн-процедуру регулярного повышения лимита по кредиткам
Из всех банков самый отвратительный по клиентоориентированности. Имею 3 года там зарплату( Довольно не плохую), также имел там премиум карту ,кредитку и прочее. Когда надо было сделать бесплатный свифт ( у них есть такая опция - 1 раз в год бесплатно) - заставили открыть 2 платных счета ( по 80 гривен) , промурыжили 2 дня и отказали в свифте. Воспользуйтесь моим советом - не связывайтесь с ними , потерянное время
Банк специфический. Для перевыпуска карты необходимо приходить два раза: первый раз писать заявление и платить, и только в следующий - забирать. Карты на отделении нового формата лежат где попало: в разных столах рассованы пакеты с картами. Это треш
artemiustas написав:Банк специфический. Для перевыпуска карты необходимо приходить два раза: первый раз писать заявление и платить, и только в следующий - забирать. Карты на отделении нового формата лежат где попало: в разных столах рассованы пакеты с картами. Это треш
ага. И Филимоныч тут свирепствует.
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