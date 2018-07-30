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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
63
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
51
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:46

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Здійснити оплату Ви можете за допомогою віджету «Оплата послуг», який розташований на правій панелі i-Bank або перейшовши в розділ «Платежі» - «Оплата послуг».

Це тільки початок! Незабаром чекайте на оновлений i-Bank, де Ви зможете отримати та оплатити Ваші рахунки за комунальні послуги.

Бажаємо приємного користування!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:35

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

  Квесторе_поверніться написав:Раді повідомити...

передайте им, шо если нема КБ за оту всю муру, шо они прикрутили, то Портмоне тада лучше!!
Хай лучше делают аХцию с Пормоне или доздыхивающими Изей и АйПеем с начислением ну хотя бы бонусов на абонку того же Портмоне или баллов за шаровую оплату у Изи и мож тада я им часть денеХ и занесу за коммуналку.
И хай сделают нормальную онлайн-процедуру регулярного повышения лимита по кредиткам 8) :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 15:24

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Из всех банков самый отвратительный по клиентоориентированности. Имею 3 года там зарплату( Довольно не плохую), также имел там премиум карту ,кредитку и прочее. Когда надо было сделать бесплатный свифт ( у них есть такая опция - 1 раз в год бесплатно) - заставили открыть 2 платных счета ( по 80 гривен) , промурыжили 2 дня и отказали в свифте. Воспользуйтесь моим советом - не связывайтесь с ними , потерянное время
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 16:33

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Банк специфический. Для перевыпуска карты необходимо приходить два раза: первый раз писать заявление и платить, и только в следующий - забирать. Карты на отделении нового формата лежат где попало: в разных столах рассованы пакеты с картами. Это треш
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:39

  artemiustas написав:Банк специфический. Для перевыпуска карты необходимо приходить два раза: первый раз писать заявление и платить, и только в следующий - забирать. Карты на отделении нового формата лежат где попало: в разных столах рассованы пакеты с картами. Это треш


ага. И Филимоныч тут свирепствует.
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