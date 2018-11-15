Кстати у той Алки тама дано ДВА взаимоисключающих реквизита: ЕГРПОУ и ИНН. Вы вот какой используте?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 вер, 2018 09:17
Кстати у той Алки тама дано ДВА взаимоисключающих реквизита: ЕГРПОУ и ИНН. Вы вот какой используте?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 16 вер, 2018 09:25
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Додано: Чет 04 жов, 2018 09:54
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
В новостях написано, что базовые карточки уже все
Что это значит? Никакого нового пакета предложено не будет?
Физики не нужны? Или их в банке так мало, что можно на них не обращать внимание?
Кроме вип-карточек с обслуживанием 4000 год, неснижаемым остатком 1000, и только Mastercard
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:05
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
На отделениях степень бардака продолжает усиливаться: сегодня в 10 часов не мог зайти в отедление т.к. обслуга попрросту забыла ее открыть. И даже не извинились. Оставил жалобу через кал но думаю это как мертвому припарки.
Отделения в новом формате -> новый уровень распи#дяйства.
Разогнать бы их всех.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:39
ух тыыы!
...и капчу на входе в ИБ убрали
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 лис, 2018 21:56
Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
Які є зручні картки для оплати в інтернеті з безкоштовним відкриттям та обслуговуванням?
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:30
Тууута? Не смешите маи тапочки
разве шо под ревардс мона кредитку выцыганить ооочень надёжному заёмщику
а так это ооочень надёжная банка с низкими ставками
Советую кредит на авто здесь оформить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:33
До речі, по авто-кредитах
натрапив на цікавий ресурс, де агреговано масса інформації
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|