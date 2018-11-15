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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 289
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
51
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 09:17

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати в приложении Альфа банка полностью расписаны реквизиты. Детально и понятно.

Кстати у той Алки тама дано ДВА взаимоисключающих реквизита: ЕГРПОУ и ИНН. Вы вот какой используте? 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 09:25

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

clientage написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати в приложении Альфа банка полностью расписаны реквизиты. Детально и понятно.

Кстати у той Алки тама дано ДВА взаимоисключающих реквизита: ЕГРПОУ и ИНН. Вы вот какой используте? 8)
Текстовое где написан шаблон который копируется. Очень удобно.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 09:54

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

В новостях написано, что базовые карточки уже все
Что это значит? Никакого нового пакета предложено не будет?
Физики не нужны? Или их в банке так мало, что можно на них не обращать внимание?
Кроме вип-карточек с обслуживанием 4000 год, неснижаемым остатком 1000, и только Mastercard
EDX
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:05

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

На отделениях степень бардака продолжает усиливаться: сегодня в 10 часов не мог зайти в отедление т.к. обслуга попрросту забыла ее открыть. И даже не извинились. Оставил жалобу через кал но думаю это как мертвому припарки.
Отделения в новом формате -> новый уровень распи#дяйства.
Разогнать бы их всех.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:39

ух тыыы!

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Раді повідомити про оновлення системи I-Bank.

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...и капчу на входе в ИБ убрали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:56

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Які є зручні картки для оплати в інтернеті з безкоштовним відкриттям та обслуговуванням?
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:30

  tarasum написав:Які є зручні картки для оплати в інтернеті з безкоштовним відкриттям та обслуговуванням?

Тууута? Не смешите маи тапочки :)
разве шо под ревардс мона кредитку выцыганить ооочень надёжному заёмщику :)
а так это ооочень надёжная банка с низкими ставками
Советую кредит на авто здесь оформить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:33

До речі, по авто-кредитах

натрапив на цікавий ресурс, де агреговано масса інформації

:arrow:
http://www.prostobank.ua/avto_v_kredit
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:44

  clientage написав:
  tarasum написав:Які є зручні картки для оплати в інтернеті з безкоштовним відкриттям та обслуговуванням?

Тууута? Не смешите маи тапочки :)
разве шо под ревардс мона кредитку выцыганить ооочень надёжному заёмщику :)
а так это ооочень надёжная банка с низкими ставками
Советую кредит на авто здесь оформить :)

Кредитки тут дорогі,з а все друть гроші. Дебетки немає доступної для фізиків?
tarasum
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