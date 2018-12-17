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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
51
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:02

  clientage написав:
Шановні клієнти!

Раді повідомити про оновлення системи I-Bank.

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...и капчу на входе в ИБ убрали :)

Какой тут регламент пополнения такого депозита, кто в курсе? Если СЭПом на текущий, потом на депозит, то будет комиссия 0.5% или нет?
Sagittarius
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Повідомлень: 507
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newbie

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