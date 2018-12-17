Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

clientage написав:Шановні клієнти!
Раді повідомити про оновлення системи I-Bank.
Відтепер для користувачів доступні такі функції:
Відкриття та керування депозитом онлайн.
Розміщуйте вклад «Накопичувальний онлайн» без візитів до відділення та отримайте онлайн-бонус! Максимальна відсоткова ставка – 15% річних!
Заміна стандартного логіна на індивідуальний.
Відтепер Ви можете змінити 8-цифровий логін на будь-який зручний та улюблений.
...и капчу на входе в ИБ убрали
Какой тут регламент пополнения такого депозита, кто в курсе? Если СЭПом на текущий, потом на депозит, то будет комиссия 0.5% или нет?