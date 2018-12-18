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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
51
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:02

  clientage написав:
Шановні клієнти!

Раді повідомити про оновлення системи I-Bank.

Відтепер для користувачів доступні такі функції:

Відкриття та керування депозитом онлайн.
Розміщуйте вклад «Накопичувальний онлайн» без візитів до відділення та отримайте онлайн-бонус! Максимальна відсоткова ставка – 15% річних!
Заміна стандартного логіна на індивідуальний.
Відтепер Ви можете змінити 8-цифровий логін на будь-який зручний та улюблений.

...и капчу на входе в ИБ убрали :)

Какой тут регламент пополнения такого депозита, кто в курсе? Если СЭПом на текущий, потом на депозит, то будет комиссия 0.5% или нет?
Sagittarius
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Повідомлень: 508
З нами з: 01.05.07
Подякував: 329 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:38

  Sagittarius написав:
  clientage написав:
Шановні клієнти!

Раді повідомити про оновлення системи I-Bank.

Відтепер для користувачів доступні такі функції:

Відкриття та керування депозитом онлайн.
Розміщуйте вклад «Накопичувальний онлайн» без візитів до відділення та отримайте онлайн-бонус! Максимальна відсоткова ставка – 15% річних!
Заміна стандартного логіна на індивідуальний.
Відтепер Ви можете змінити 8-цифровий логін на будь-який зручний та улюблений.

...и капчу на входе в ИБ убрали :)

Какой тут регламент пополнения такого депозита, кто в курсе? Если СЭПом на текущий, потом на депозит, то будет комиссия 0.5% или нет?

Прямо на 2630 ніззя?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлень: 26935
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Sagittarius написав:
Шановні клієнти!

Раді повідомити про оновлення системи I-Bank.

Відтепер для користувачів доступні такі функції:

Відкриття та керування депозитом онлайн.
Розміщуйте вклад «Накопичувальний онлайн» без візитів до відділення та отримайте онлайн-бонус! Максимальна відсоткова ставка – 15% річних!
Заміна стандартного логіна на індивідуальний.
Відтепер Ви можете змінити 8-цифровий логін на будь-який зручний та улюблений.

Какой тут регламент пополнения такого депозита, кто в курсе? Если СЭПом на текущий, потом на депозит, то будет комиссия 0.5% или нет?

Прямо на 2630 ніззя?

Технически можно, но как это банк проведет, как пополнение? Как открыть депозит при этом? Разве что моня подобную схему замутил, где первые деньги на депозит приходят уже после его открытия.
Sagittarius
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Повідомлень: 508
З нами з: 01.05.07
Подякував: 329 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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