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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
51
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:02

  clientage написав:
Шановні клієнти!

Раді повідомити про оновлення системи I-Bank.

Відтепер для користувачів доступні такі функції:

Відкриття та керування депозитом онлайн.
Розміщуйте вклад «Накопичувальний онлайн» без візитів до відділення та отримайте онлайн-бонус! Максимальна відсоткова ставка – 15% річних!
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Відтепер Ви можете змінити 8-цифровий логін на будь-який зручний та улюблений.

...и капчу на входе в ИБ убрали :)

Какой тут регламент пополнения такого депозита, кто в курсе? Если СЭПом на текущий, потом на депозит, то будет комиссия 0.5% или нет?
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:38

  Sagittarius написав:
  clientage написав:
Шановні клієнти!

Раді повідомити про оновлення системи I-Bank.

Відтепер для користувачів доступні такі функції:

Відкриття та керування депозитом онлайн.
Розміщуйте вклад «Накопичувальний онлайн» без візитів до відділення та отримайте онлайн-бонус! Максимальна відсоткова ставка – 15% річних!
Заміна стандартного логіна на індивідуальний.
Відтепер Ви можете змінити 8-цифровий логін на будь-який зручний та улюблений.

...и капчу на входе в ИБ убрали :)

Какой тут регламент пополнения такого депозита, кто в курсе? Если СЭПом на текущий, потом на депозит, то будет комиссия 0.5% или нет?

Прямо на 2630 ніззя?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Sagittarius написав:
Шановні клієнти!

Раді повідомити про оновлення системи I-Bank.

Відтепер для користувачів доступні такі функції:

Відкриття та керування депозитом онлайн.
Розміщуйте вклад «Накопичувальний онлайн» без візитів до відділення та отримайте онлайн-бонус! Максимальна відсоткова ставка – 15% річних!
Заміна стандартного логіна на індивідуальний.
Відтепер Ви можете змінити 8-цифровий логін на будь-який зручний та улюблений.

Какой тут регламент пополнения такого депозита, кто в курсе? Если СЭПом на текущий, потом на депозит, то будет комиссия 0.5% или нет?

Прямо на 2630 ніззя?

Технически можно, но как это банк проведет, как пополнение? Как открыть депозит при этом? Разве что моня подобную схему замутил, где первые деньги на депозит приходят уже после его открытия.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:23

  Sagittarius написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Sagittarius написав:Какой тут регламент пополнения такого депозита, кто в курсе? Если СЭПом на текущий, потом на депозит, то будет комиссия 0.5% или нет?

Прямо на 2630 ніззя?

Технически можно, но как это банк проведет, как пополнение? Как открыть депозит при этом? Разве что моня подобную схему замутил, где первые деньги на депозит приходят уже после его открытия.

Сам уточнил и проверил. Пополнение в любое время на любую сумму до общей суммы депозита 1 млн грн, но до срока 2 мес. перед окончанием депозита. Можно пополнять СЭПами прямо на счет депозита 2630, что банк проводит как пополнение депозита, даже реквизиты специально приводит в ИБ для этого. Обещали, что комиссии за безнал при снятии депо не будет. Автопролонгацию можно отключить сразу или в любое время, а вот включить обратно вроде нельзя.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:54

Захотел открыть кредитку.
Чтоб не мелочиться - запросил кредлим по максимуму: 100к.
Девочка тщательно отксерила мои налоговые декларации за прошлый год и отправила со словами "ждите, я перезвоню".
Через час перезвонила и сказала, что мне отказано.
Никому из списка контактов не звонили.

Что это было:
1. Слишком много запросил ?
2. Агриколь - жадина ?
3. Детектнули свинорыла ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:03

  mustbe написав:Захотел открыть кредитку.
Чтоб не мелочиться - запросил кредлим по максимуму: 100к.
Девочка тщательно отксерила мои налоговые декларации за прошлый год и отправила со словами "ждите, я перезвоню".
Через час перезвонила и сказала, что мне отказано.
Никому из списка контактов не звонили.

Что это было:
1. Слишком много запросил ?
2. Агриколь - жадина ?
3. Детектнули свинорыла ?

Всяке може бути.
Нескромне запитання...а для чого 100000...можна в ПП. :oops:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 0 раз.
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