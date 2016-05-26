Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Я тоже об этом подумал. Тогда возникает другой вопрос -
чем плохо работать с физиками в евро?
Или стремятся максимально уменьшить свои балансы в евро?
Имеют инсайд?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:07
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:17
Євро кури не клюють...мабуть мають фондування з Європи...не знають як на ньому заробити.
Гриценко...наш Президент
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