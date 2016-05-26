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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 192193194195

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 291
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
51
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:07

  Aps написав:Это тарифы чтоб не работать с физиками в евро. Зарабатывать на таких тарифах анриал.


Я тоже об этом подумал. Тогда возникает другой вопрос -
чем плохо работать с физиками в евро?
Или стремятся максимально уменьшить свои балансы в евро?
Имеют инсайд?
EDX
 
Повідомлень: 60
З нами з: 14.10.14
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:17

  EDX написав:
  Aps написав:Это тарифы чтоб не работать с физиками в евро. Зарабатывать на таких тарифах анриал.


Я тоже об этом подумал. Тогда возникает другой вопрос -
чем плохо работать с физиками в евро?
Или стремятся максимально уменьшить свои балансы в евро?
Имеют инсайд?

Євро кури не клюють...мабуть мають фондування з Європи...не знають як на ньому заробити.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27534
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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  #<1 ... 192193194195
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