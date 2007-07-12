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Креді Агріколь
Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 194195196197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 3 5 293
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
64
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
52
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
55
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 20:32

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

когда была последняя обнова ? и обмен валют в мобильном приложении работает ??
С сайта банка предлагает зайти в андроид плеймаркет. Да согласен у меня телефон Мейзу которому 2 года, но йолки палки приват24 и монобанда РАБОТАЮТ и почему меня как клиента должно что-то беспокоить ? мне айфон что ли специально для кредит агриколь покупать, сначала работало , потом ввели обмен валют онлайн, само обмен у меня не заработал, теперь и приложение после сброса телефона на заводские установки вообще перестало работать :( моно и приват работают получается Кредит агриколь требует каких-то специфических настроек ? я ему уже все разрешил и камерой пользоваться и в контактах записной книжки копаться и так далее , а оно вылетает ... на этапе авторизации - ввода пароля
Востаннє редагувалось yama в Суб 20 кві, 2019 20:40, всього редагувалось 2 разів.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 20:38

  yama написав:когда была последняя обнова ? и обмен валют в мобильном приложении работает ??

8/04/19
Есть обмен в апликухе, но я не пользовался
мне тут ни курс, ни геммор со счетами не нравится :(
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 06:14

Прочитал последние несколько страниц.
Правильно ли я понимаю: в плане онлайн-обмена тут ловить особо нечего? Точнее, совсем нечего?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 16:08

  Искатель написав:Прочитал последние несколько страниц.
Правильно ли я понимаю: в плане онлайн-обмена тут ловить особо нечего? Точнее, совсем нечего?

да
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:41

Re: Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Неделю назад купил вечером онлайн 100 долларов, всё прошло и 100$ приплюсовались на карту. На следующий день утром пришла СМС, что покупка "Скасована". Без объяснений. Полагаю из-за курса, утром он оказался на 5 коп выше...
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