Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

Додано: Суб 27 кві, 2019 23:02

они бы хоть мобильный банкинг для Андроида починили в конце концов , и не надо пинять на мой телефон ! приват 24 и монобанк работают на УРА ! им мой телефон не помеха, ну не покупать же мне другой телефон для Кредит Агриколь ? я не смартфоно фетешист , у меня обычный смарфон , модель 2017 года и куплен менее года назад

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html